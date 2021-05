A jogszabály szerint egy személy legfennebb 6 éves periódusra fizetheti be a társadalombiztosítási és nyugdíj-hozzájárulását azokra az évekre, amikor nem dolgozott. A hozzájárulási időszak bővítésére eddig is volt lehetőség, a parlament most azért fogadott el új jogszabályt, mert a jelenleg még érvényes törvény csak 2021. augusztus 31-ig teszi lehetővé a régiség megvásárlását. A szerdán elfogadott jogszabály ezt az időszakot 2023 őszéig tolja ki, mert akkorra várható az új nyugdíjtörvény érvénybe lépése. A jogszabályt még ki kell hirdetnie Klaus Johannis államfőnek. (Transindex)

BÖRTÖNBEN MARAD. Elutasította tegnap a bukaresti törvényszék Liviu Dragnea szabadlábra helyezési kérelmét. Az ítélet jogerős. Dragnea két évet töltött le három és fél éves börtönbüntetéséből, amelyet a Teleorman megyei gyermekvédelmi igazgatóságnál történt fiktív alkalmazások ügyében kapott. A szabadlábra helyezési kérelemről szerdán zajlott a tárgyalás, ahol Dragneát ügyvédje, Flavia Teodosiu képviselte, a volt SZDP-elnököt videokonferencia keretében hallgatták meg. Az ügyész a feltételes szabadlábra helyezés ellen érvelt, mondván, hogy Dragneát szankcionálni kellett a börtönben, miután bírálta az ellene hozott ítéletet. Az ügyvéd ezzel szemben kifejtette, nincs bizonyíték arra, hogy védence nem fogadta volna el az ítéletet, és a szabadlábra helyezés minden feltételének eleget tesz: megfelelő magatartást tanúsított, szorgalmasan dolgozott és letöltötte büntetése kétharmadát. (Agerpres)

KITERJESZTIK A JOGOSULTAK KÖRÉT. Az egészségügyi miniszter kezdeményezni fogja, hogy a 14 évnél nagyobb lányok és a fiúk is ingyenesen hozzáférjenek a HPV (humán papillómavírus) elleni védőoltáshoz. Ioana Mihăilă tárcavezető egy, a témában szervezett kerekasztal-beszélgetésen szólt erről. A HPV elleni oltáskampány keretében jelenleg a 11–14 év közötti fiatal lányokat immunizálják Romániában. Az egészségügyi miniszter kiterjesztené az ingyenes védőoltásra jogosultak körét a fiúkra, valamint a 14 évnél idősebb lányok korosztályára. Jelenleg a háziorvosokon keresztül lehet a vakcinára jelentkezni. Ioana Mihăilă szerint a múlt héten 40 ezer dózis oltóanyagot osztottak szét a közegészségügyi igazgatóságoknak, ebben az évben további 90 ezer adag vakcinát terveznek vásárolni. Több mint egy évtizedes szünet után tavaly januárban indult újra Romániában a HPV elleni oltáskampány, melynek keretében ez idáig 28 169 személyt oltottak be. (Maszol)

JÓL FIZETŐ ÁLLAMI POZÍCIÓ. Úgy tűnik, mégiscsak értékes, ám alábecsült tagokból áll Viorica Dăncilă volt szociáldemokrata miniszterelnök sokat szidott kormánya: miután a volt kormányfő kapcsán kiderült, hogy tanácsadóként szerződtették a nemzeti bankhoz, most arra derült fény, hogy volt belügyminisztere sem marad zsíros állami pozíció nélkül. Egy MRSZ–PLUS-os politikus hozta nyilvánosságra, hogy Carmen Dan a közjegyzői iratok nyilvántartásával foglalkozó hatóságnál esett kenyérbe. Vlad Gheorghe MRSZ–PLUS-os EP-képviselő fel is tette a kérdést: vajon mi indokolja, hogy egy egykori iskolai titkárnő, aki 30 évesen szerzett egyetemi diplomát, ilyen, jól fizető állami tisztségbe kerüljön? (Főtér)