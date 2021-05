Fejlesztésekről döntött a megyei tanács

A testület elfogadta a sepsiszentgyörgyi járóbeteg-rendelő épületének bővítéséről, fejlesztéséről szóló terv műszaki-gazdasági mutatóit. Korszerűsítés mellett az egészségügyi intézmény újszülött-gyógyászati és ideggyógyászati osztállyal, valamint stroke-kezelő központtal és mágnesesrezonancia-laboratóriummal bővül. A 18 millió lejes beruházás fő támogatója a kormány. A megyeháza 20 ezer lejes támogatást nyújtott a megyei mentőszolgálatnak fertőtlenítőszerek, kesztyűk, zsákok beszerzésére. Tamás Sándor tanácselnök jelezte, a szolgálat az egészségügyi minisztérium alárendeltségébe tartozik, de mint máskor, most is kisegítik, hisz a megye lakóinak érdekét szolgálja. Az infrastruktúrafejlesztés terén elfogadták a nagyajtai híd újjáépítési tervének frissített műszaki-gazdasági mutatóit, a korábbiak ugyanis érvényüket vesztették, miközben több közbeszerzési kiírás nyomán sem akadt jelentkező a kivitelezésre. A beruházás összértéke 9,1 millió lej, amiből 5,5 milliót a kormány áll, 3,6 millióval a megyeháza száll be saját költségvetéséből. Tulajdonképpen elbontják az Osztrák–Magyar Monarchia idején egy bécsi cég által épített vashidat, melynek ipartörténeti emlékként megfelelő helyet keresnek, helyébe új betonhidat építenek, és korszerű útkereszteződést képeznek ki a Középajtára vezető út bejáratánál. A munkálatok idejére ideiglenes terelőhidat is kialakítanak.

Gelence község kérésére a településen áthaladó 7 km hosszú megyei útszakaszt időlegesen átadták a helyi önkormányzatnak, itt járdák épülnek majd és korszerű sáncokat alakítanak ki.

A megyei önkormányzat 10 ezer lejjel támogatja a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színházat a DbutanT Fesztivál hatodik kiadásának megszervezésében. A testület tudomásul vette továbbá Fazakas András Levente mandátumának megszűntét. Az önkormányzati képviselő személyes okokra hivatkozva mondott le. A közgyűlés majd minden előterjesztést egyhangúlag fogadott el, kivételt képezett a megyeháza által megvásárolt, volt málnásfürdői szálloda újjáépítési tervének anyagszükségleti lajstroma. A román tanácstagok, arra hivatkozva, hogy nincs minden tétel kellőképpen lebontva, közölték, a jó szándékot nem kérdőjelezik meg, de nem látnak kellőképpen bele az ügybe, ezért tartózkodtak. Az elnök elmagyarázta, hogy a tervet átvette az Országos Beruházási Társaság, mely a mutatók napirendre hozását kérte, ezt kell elfogadniuk, és továbbítaniuk, az ügynökség műszaki osztálya ellenőrzi azokat.