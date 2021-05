Gyermeknap Sepsiszentgyörgyön

A legtöbb esemény a főtéren és az Erzsébet parkban lesz, de bábszínházba, moziba, a vadászati múzeumba és a Teletárba is lehet menni, mindenhol jó szórakozást kínálnak. A reggel kilenctől este nyolcig tartó műsorban lesz tánc több műfajban, interaktív és népi játékok, aszfaltrajzolás, kézlenyomattal való díszítés és más babrálós foglalkozás, kutyasimogatás, lovaglás, műfalmászás, rendőrségi, csendőrségi, tűzoltósági és elsősegély-bemutató, fel lehet mászni a kukásautóba és a piros tűzoltókocsiba, meg lehet pihenni a mesemondó mellett, és nyilván meglepetésekkel is készülnek a szervezők. A rendezvényen be kell tartani a még érvényes járványügyi szabályokat, azaz az ötévesnél idősebb résztvevőknek maszkot kell viselniük. (demeter)