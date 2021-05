Következő írásunk

Várakozáson felül népszerű az elemista diákoknak szóló Lábbusz program Sepsiszentgyörgyön, annyira, hogy egy hét után máris a „járatok” bővítésén dolgoznak a szervezők, akik rengeteg pozitív visszajelzést és javaslatot is kaptak, és már három más városból – Nagyváradról, Székelyudvarhelyről és Gyergyószentmiklósról – is megkeresték őket. Az első napok tapasztalairól, a felmerült problémákról és a jövőbeli tervekről a városi tanács két tagja, Kondor Ágota és Székely Kincső sajtótájékoztatón számolt be.