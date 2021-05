Csaljunk adót?

Korábban eddig az összegig az adócsalást két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntették. Az új törvényt a „géppisztolynak” becézett Cătălin Rădulescu képviselő terjesztette elő még 2018-ban. Géppisztolyos becenevét onnan nyerte, hogy a 2017–2018-as korrupcióellenes tiltakozások idején azt mondta, hogy a tüntetőket vízágyúkkal kellene szétoszlatni, és bevetette volna ellenük géppisztolyát is, amivel már a forradalomban is harcolt. Azt is állította, hogy küzdött ’89-ben Temesváron is, ám ezt cáfolta a forradalmárok szóvivője. Közben 2016-ban 6 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték vesztegetés és egyéb „apróságok” elkövetése miatt. Olyan bátor gyerek, hogy 2019-ben még a piroson is átment kocsijával, mondván, hogy ő egy politikus, és bármilyen szín jöhet, nem kell megállni a vörösnél. E jelszó mentén pártváltások sora alkotja karrierjét, melyet itt-ott a géppisztolyos ötlethez hasonló, jobbnál jobb törvénykezdeményezések színesítenek.

A most hatályba lépett törvényt a képviselőház tavaly, a régi törvényhozás utolsó napján, december 15-én szavazta meg. Biztosan jól tették, mert tudják, hogy a csalás, lopás, sikkasztás által okozott hatalmas károk megtérítése milyen csigalassúsággal megy nálunk, és legtöbbször remény sincs arra, hogy az egészet visszafizessék. Azon kívül a börtönbe zártak eltartása is egy halom pénzébe kerül az államnak. Ráadásul, mivel nem biztosítanak minden elítéltnek ötcsillagos körülményeket, a rossz lakhatás miatt egyesek beperelik az államot, és a végén még pénzt is kapnak. Jelenleg az igazságszolgáltatásnál terítéken levő adócsalásos dossziékban 432 millió euró megfizetendő kár lapul, ami után még 20 százalékos kamatot is kellene fizetni a delikvenseknek. És ha figyelembe vesszük, hogy még hány esetre derülhet fény, akkor rájövünk, hogy micsoda pénzeket lehetne visszaszerezni az államnak. Fel kellene emelni az értékhatárokat s kiterjeszteni ezt a nemrég kihirdetett törvényt a többi bűncselekményre is, mint a lopás, sikkasztás, hatalommal való visszaélés, vesztegetés… Börtönbe vonulás helyett pedig az érintettekkel kellene megfizettetni az okozott kárt. Így annyi pénze gyűlhet össze Romániának, hogy nem lesz szükség az uniónál kuncsorogni az Országos Fejlesztési és Újjáépítési Terv alapján az uniótól kért pénzek miatt, amire mindenféle terveket kérnek, és ráadásul nem arra használhatjuk fel, amire szeretnénk (például öntözésre). Aztán az uniótól kapott pénzek elköltését árgus szemekkel figyelik az adományozók és kölcsönadók, így azokat nehéz lesz meglovasítani. Amit viszont az állam az itthoni adócsalóktól és más típusú ügyeskedő bűnelkövetőktől beszed, azt sokkal könnyebb lesz ismét ellopni. Majd aztán ha az újra elcsaklizás netán kiderül, akkor ismét be lehet kasszírozni, és így a pénz, amelynek forognia kell, hogy hasznot hajtson, ím, örök körforgásban marad az államigazgatás korrupt struktúráin belül. Persze vannak, akik azt mondják, hogy ez az új törvény serkentheti az adóelkerülést és adócsalást. Mert ha elkapják a csalót, az kifizeti az okozott kárt, ami (ha nem bukik le) tiszta nyeresége maradna, és még húsz százalékot. Ha nem, nem. Olyan az egész, mintha az államtól kölcsön vennének pénzt 20 százalékos kamatra. De ha az állam nem jön rá a turpisságra, akkor nemhogy kamatot nem kell fizetnie, de a kölcsönt sem kell visszaadnia az okosnak.

Azért is jó ez a törvény, mert visszamenőleg is érvényes. Máris lépett a pedofíliával, kiskorúak megrontásával, kerítéssel megvádolt jó- és népi énekesmadár, az expópa Cristian Pomohaci (akit sokszor láthattunk a tévében). Rovásán egyedül az adócsalás maradt, amiért felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, mert az összeg nem sok, csak olyan 140 ezer lej körül mozog. Most kérte a bíróságot, hogy töröljék felfüggesztett börtönbüntetését, és az azzal járó korlátozó intézkedéseket, mert ő inkább fizetne, mint a katonatiszt.

És még lesznek páran, akik nem több milliót tettek el, amiért megérné nekik néhány évet a hűvösön tölteni, hanem inkább fizetnek.