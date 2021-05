Kiállnak a nagyváradi társulat mellett

Következő írásunk

Az elmúlt évekhez viszonyítva nem is nagyon jó, de nem is rossz Nagyborosnyó község idei költségvetése. Jelentős változás nincs a keretösszegnél, de a pénz elégséges, figyelembe véve, hogy Kovászna Megye Tanácsa is segíti a községet – mondta el érdeklődésünkre Ilie Nicolae polgármester.