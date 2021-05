Az elmúlt évekhez viszonyítva nem is nagyon jó, de nem is rossz Nagyborosnyó község idei költségvetése. Jelentős változás nincs a keretösszegnél, de a pénz elégséges, figyelembe véve, hogy Kovászna Megye Tanácsa is segíti a községet – mondta el érdeklődésünkre Ilie Nicolae polgármester.

A községvezető néhány fontosabb, idénre tervezett, a helyi költségvetésből finanszírozott befektetést is felsorolt. Elkészítik Nagyborosnyó helyi fejlesztési stratégiáját. Erre szükség van például a pályázati dokumentációk összeállításánál – mondta Ilie. Pénzt különítettek el a község településeit összekötő utak karbantartására, folytatják a mezei utak rendbetételét is. Lécfalván megépítik a szabadtéri színpadot. Ennek alapja már elkészült a kultúrotthon udvarán, most fából készült építményt húznak rá, hasonlót a Zágon központjában lévőhöz, de lehetőleg szebbet – számolt be a polgármester. A községközpontban korábban 13 térfigyelő kamerát szereltek fel, idén ezt kívánnak telepíteni a községhez tartozó falvakba is.

Folytatják a ravatalozók építését. Lécfalvára és Cófalvára terveznek ravatalozót, a költségvetésben pénzt különítettek el az építési tervek elkészítésére. A két faluban a községnek nincs megfelelő területe, ezért az egyházakkal tárgyalnak a parcellák koncesszióba vételéről.

A nagyborosnyói ravatalozó a kivitelező ígérete szerint május végéig elkészül. Ha befejezik az építést, következnek a kültéri munkálatok. Rendezik az odavezető utakat, sétányokat, járdákat létesítenek, zöldövezetet telepítenek, az autók számára parkolót alakítanak ki. Mindezeknek a költségét már belefoglalták a költségvetésbe – tudtuk meg a polgármestertől.