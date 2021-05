Az elmúlt időszakban a Zágon és Papolc közötti részen volt nagytakarítás, mintegy négy pótkocsi szemetet gyűjtöttek össze. Aztán a Hidegkút, Metehegye és Füzes-patak környékét tették rendbe. A polgármester elmondta: örvendetes, hogy nagyon sok önkéntes vett részt a munkában, voltak egész családok, akik fontosnak tartották a környezet megtisztítását, egyesek személygépkocsi után kötött pótkocsival hordták a szemetet, a szállításban a községháza járművei is részt vettek. Nemrég kaptak értesítést a környezetvédelmi hivataltól: nagy szigorral fognak eljárni a szemetelőkkel szemben. Precedens már van, a tetemes büntetések mellett jármű elkobzására is sor került. Nem szeretné, hogy Zágonban is hasonló eset történjen, de nem tűrik meg többé a szemetelést – húzta alá a községvezető. Azt is elmondta, sötétedés után az éjjeli őrök a mezőkön is járőröznek, az erdészek is megbízásba kapták, hogy azonosítsák a szemetelőket. Már volt olyan eset, hogy valakit hulladékával együtt térítettek vissza a mezőről – figyelmeztetett Kiss.