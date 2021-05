István, a király: jó időben és jó helyen születik a rockopera

Az István a király harmadik sajtótájékoztatóján – melyen Demeter Szilárd mellett Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere és Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke is jelen volt – újabb szereplőket ismerhettek meg az érdeklődők, valamint Szilágyi Zsolt Herbert énekkorrepetitort, a produkció ötletgazdáját, zenei vezetőjét és Cserkész Emese énekkorrepetitort, az előadásban részt vevő egyik kórus vezetőjét is bemutatták a jelenlévőknek. A szereplők között megismerhettük az új Istvánt, Gizellát, Vecellint, Asztrikot, de új regösök, főurak, térítőpapok is megjelentek a színpadon, akikről egy későbbi lapszámunkban olvashatnak majd egy bővebb összeállítást. Mint elhangzott, ismét négynapos intenzív próbafolyamaton vett részt a csapat Orza Călin rendező, valamint a koreográfusok és az énekkorrepetitorok jelenlétében. A házigazdák nevében Ménessy Kinga Kitty sajtóreferens külön bemutatta a zenekar tagjait is, akik ezúttal és az előadásokon is élőben zenélnek. Az új előadók öt dalban mutatkoztak be az esemény során, majd egy sajtóbeszélgetésre került sor, ahol újabb részleteket is megtudhattunk a produkcióról.

A sajtóbeszélgetésen Demeter Szilárd elmondta, a jogtulajdonos megkeresésére látatlanban már igent mondott a produkcióra, de valójában akkor nyugodott meg, amikor megtudta, hogy ez Sepsiszentgyörgyön készül, mert városunkat Antal Árpád polgármester működésének köszönhetően Székelyföld kulturális fővárosának tekinti már hosszú évek óta, tudja, hogy itt nagyon sok támogatást kap a kultúra, ami kívülről is látszik. Kitért arra is, hogy az elmúlt másfél évben a pandémia miatt szétfoszlott „az országhatárok légiesülésének mítosza”, elzáródtunk egymástól, és ráébredhettünk arra, hogy milyen fontos a közösségépítés. Az egyetlen ellenszerünk erre „az egész világjárványos, globalizációs történetre”, ha erős közösségeket építünk, amelyek számíthatnak egymásra, és az államalapítás történeténél jobb művészeti alkotás talán nem is létezik ilyen szempontból, tehát nagyon jó időben és jó helyen kerül sor erre a produkcióra. A miniszteri biztos az alkotókkal kapcsolatos személyes kötödéseiről is mesélt, kijelentette, hogy Kerezsi Csongort Közép-Európa egyik legjobb basszusgitárosának tartja, és azt is elárulta, hogy Baricz Gergővel, Koppány egyik alakítójával együtt zenél.

Antal Árpád, Demeter Szilárd, Dancs Zsolt, Tamás Sándor

Antal Árpád polgármester örömét fejezte ki, hogy egyre több ismerős hangot hall, arcot lát a produkcióban. „Ha márciusban csak sejtettem, ma biztosra állíthatom, hogy ez az előadás Sepsiszentgyörgy életében a legnagyobb kulturális projekt. Most körülbelül 70 személy dolgozik benne, de ez augusztus 20-ára 245 személyre duzzad, akiknek fele szentgyörgyi, és amire nagyon büszke vagyok” – jelentette ki, hozzátéve: most már biztos, hogy a tervezett négy előadást egy ötödik is követi augusztus 24-én a Sepsi Arénában.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke szerint a 80-as évek elején a székelyek nem mertek volna bevállalni egy ilyen produkciót, talán ki is nevettek volna emiatt bennünket a budapestiek, de az elmúlt évek során bebizonyítottuk, hogy bármire képesek vagyunk. Mint mondta, az évekkel ezelőtt elkezdett fizikai építkezéssel együtt egy székelyföldi kulturális erőtér kialakítására is törekednek, mely ebben a produkcióban is tetten érhető. Hangsúlyozta, hogy a háromszéki alkotók mellé az Udvarhely Néptáncműhely és a Bekecs Néptáncszínház is csatlakozik, így Hargita és Maros megye is képviselteti magát az előadásban.

Dancs Zsolt producer elmondta, már látják összeállni az előadást mindkét szereposztással, de még sok munka van hátra, hisz ez a rockopera új műfajnak számít valamennyiük számára, és nagyon magas a mérce. Minden dal közismert, ezért nagyon jól kell lejátszani őket, és a koreográfiára is sok energiát fordítanak – nyilatkozta. Napi egyéni próbák vannak, a zenekar hetente gyakorol, havi többnapos workshopokat tartanak, és biztató, hogy ez a rengeteg résztvevő egy nagy családdá kezd válni, mely együtt él, szuszog, verejtékezik. És maga a darab segíti őket abban, hogy átugorjanak minden akadályt – tette hozzá.