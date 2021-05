A Cimborák Bábszínház, az Andrei Mureșanu Színház, a Művész mozi, a Vadon Egyesület, a Sepsi Tele Tár, valamint a Gyermekek Palotája is meglepetésekkel készül. A foglalkozások mellett idén is lesz bazár, a rendőrség, a csend­őrség és a tűzoltóság pedig ez alkalommal is különleges bemutatóval várja a gyermekeket, akik még a kukásautót is birtokba vehetik. A rendezvény résztvevőinek kötelező maszkot viselni, ez az öt évnél idősebb gyermekekre is érvényes. A részletes program: 10.30-tól és 16 órától Zumba Tittesz Tündével a főtéren; 11 órától a Cimborák Bábszínház A fehér macskahercegnő című előadása a bábstúdiób­an (foglalás a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél); 11–13 óráig a Gyermekek Palotájának programja a főtéren; 14 órától az Andrei Mureșanu Színház Domnul Andrei, îngrijitorul parcului című előadása a Teaház előtti részen; 18 órától A fehér macskahercegnő, a Cimborák Bábszínház elő­adása a bábstúdióban. Egész napos programok: 9–20 óráig bazár a főtéren; 10–16 óráig kiskutya-simogatás a Tega Rt. szervezésében az Erzsébet parkban; 10–17 óráig tárlatvezetés és állathangok ismertetése gyermekeknek a Székelyföldi vadászati közgyűjteményben (a gyermekeknek a belépés ingyenes). 10–18 óráig szemetesautó bemutatása a Tega Rt. szervezésében a főtéren; lovagoltatás a Barabás Lovarda szervezésében az Erzsébet parkban; kötélen csúszás a hegyimentőkkel az Erzsébet parkban a pavilonnál és mászófal; elsősegély-bemutató a Salvatore Egyesülettel a főtéren; a rendőrség és a tűzoltóság bemutatója a Bodok Szálló parkolójában; a csendőrség bemutatója a főtéren. 11–16 óráig #SEPSI felirat festése és aszfaltrajz a főtéren; 11–17 óráig foglalkozások Benkő Évával a főtéren és az Erzsébet parkban; 11–14 óráig fonaljátékok: kötélverés, körmönfonás a főtéren; 14–17 mesemondás a főtéren; 11–17 óráig gyermekjátékok cserkészekkel az Aranyliliom Egyesület szervezésében a főtéren; 10–18 óráig a Művészeti és Népiskola A természet ajándékai című rajzkiállítása Roșca Melindával az Erzsébet parkban; 10–17 óráig gyermeknap a Sepsi TeleTárban (Kriza János utca 4. szám).

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Gyerkőcnapoknak a Vigadó Művelődési Ház ad otthont, a háromnapos rendezvényen tizenhárom eseménnyel kedveskednek a gyermekeknek. Ma 10 órától látványos rendőrségi, csendőrségi és tűzoltósági bemutató látható a Vigadó udvarán; a díszteremben 11 órától az Égvilág A medve nem játék című interaktív játéka; 12 órától a díszeteremben Ringató: Fazakas-Timaru Carina, a nagyteremben Actus dramatikus: Tiri Biri la capătul curcubeu­lui; a nagyteremben 15 órától táncbemutató: Modern tánc Pap Ágnes oktatóval; 16 órától a Molnár Józsiás Általános Iskola zenetagozatának koncertje; 17 órától a Mozsikácska együttes koncertje; 18 órától ifjúsági koncert: Bakó-Fazakas Vajk, Bakó-Fazakas Bátor, Bodó-Czerék Bence, Bodó-Czerék Gergő, Áda Bálint, Ábri László.

KOVÁSZNA. A gyermeknapi hét folyamán aszfaltrajzolásra is lehetőség lesz a Sétatéren és a művelődési ház udvarán. Igény szerint a szervezők a krétát biztosítják, szervezett csoportok jelentkezhetnek a 0744 364 250-es telefonszámon.  A sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház bábszínházi előadása június 2-án, szerdán 11 órától látható a művelődési ház színpadán. A Domnul Andrei, îngrijitorul parcului című román nyelvű előadást óvodásoknak és kisiskolásoknak (3–8 éveseknek) ajánlják. Belépő: 5 lej. Az előadásra a helyek száma korlátozott. Szervezett csoportok jelentkezését a 0744 364 250-es telefonszámon várják.

ILLYEFALVA. A református egyházközségben ma mindenkit várnak szeretettel a parókia udvarára. Számtalan játékkal, vidámsággal és megannyi élménnyel készülnek, hogy felejthetetlen legyen az első illyefalvi gyereknap. Lesz fagyi, játék, zene és még sok-sok meglepetés! Vinni kell biciklit, rollert, jókedvet.

Könyvbemutató

Czernay Hajna Visszhang című könyvének bemutatója szerdán 18 órai kezdéssel kerül megrendezésre a sepsiszentgyörgyi LibriM Könyvudvarban (szabadtéren). A szerzővel Máthé Kincső beszélget.

A baróti városi művelődési ház nagytermében szerdán 19 órakor bemutatják a Kocsis Károly által szerkesztett Előre az Úz völgyében című kötetet. A kötetet Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke ismerteti. Házigazda: Demeter László muzeológus.

Mozi

Sepsiszentgyörgyön a Művész moziban ma: 11 órától Lassie hazatér (magyarul beszélő), 11.15-től Scooby (románul beszélő) és 14 órától magyarul beszélő, 14.15-től Tom és Jerry (románul beszélő), 16 órától Lelki ismeretek (magyarul beszélő) és 19 órától románul beszélő, 16.15-től Wonder Woman 1984 (román felirattal) és 18 órától magyar felirattal).

Hitvilág

HIVATÁSÉBRESZTŐ IMALÁNC. A Szent Család védelme alatt június 1. – július 1. között imaláncot szerveznek a következő programmal: első héten imádkoznak a papokért, új papi hivatásokért, második héten a meglévő szerzetesi közösségekért és új hivatásokért, harmadik héten a családokért és családi hivatásért, negyedik héten a kispapokért. Első héten 14 videó keretében 14 pap tesz tanúságot papi életéről. Második héten a szerzetesi közösségek által készített videókat lehet látni és hallani. Harmadik héten 14 család által készített videó kerül sorra, negyedik héten pedig 7 kispap által készített videó. A videofelvételeket látni lehet majd a romkat.ro, templom.ro, Medjugorjei Imacsoport Sepsiszentgyörgy weboldalon, a Mária Rádió közvetíteni fogja azok hanganyagát. Részvételi szándékot a 0742 585 229-es telefonon vagy a hivatasebreszto@gmail.com e-mail-címen lehet jelezni. A nyitó szentmise ma 18 órától kezdődik Sepsiszentgyörgyön a Szent József-templomban.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ma 9–15 óráig Ágostonfaván, szerdán 9–15 óráig Felsőrákoson szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Kézdiszentkereszten és Bélafalván, szerdán Kézdiszentléleken folytatja a lomtalanítást. Öt kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából, a bútorokat, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat, minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

KÖZSZÁLLÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön ma a közszállítás hétvégi program szerint működik (fél­óránként).

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Játékfüggőségben szenvedőknek külön csoport alakult, várják a gyógyulni vágyókat (fiatalokat is).

FORGALOMVÁLTOZÁS. Hétfőtől új közlekedési szabályok léptek érvénybe a sepsiszentgyörgyi Oltmező úton, melynek célja a balesetek számának csökkentése és a közlekedésben részt vevők biztonságának növelése. Tilos lesz az Oltmező útról balra, az Olt utcába befordulni a városi uszoda után. Az autósoknak a bevásárlóközpontnál található körforgalomig kell majd eljutniuk, ahol visszafordulhatnak, hogy az Olt utcába kanyarodjanak. Csíkszereda irányából a város felé haladva az Olympia fitneszterem és a Kökényes utca kereszteződésénél záróvonal lesz felfestve. Ennek értelmében tilos lesz balra kanyarodni a Depo és a Demeter LKL üzletek között lévő kereskedelmi egységek irányába, így az autósoknak tovább kell haladniuk a bevásárlóközpontnál lévő körforgalomig, ahol megfordulhatnak. Figyelembe véve, hogy az új bevásárlóközpont építésével egy időben új átjáró is létesült, felszámolják az Oltmező út és Kökényes utca kereszteződésénél található gyalogátjárót.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Csíki utcai 231-es Dona (0372 407 231, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.