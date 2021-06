A Chelsea egygólos győzelmet aratott a Manchester City felett szombaton a labdarúgó Bajnokok Ligája portói döntőjében, így másodszor diadalmaskodott a legrangosabb európai kupasorozatban. A londoni csapat sikerével másodedzőként Lőw Zsolt is BL-győztesnek vallhatja magát. A Chelsea 2012 után diadalmaskodott ismét a BL-ben.

A csapatok kifejezetten jól ismerik egymást, ugyanis az idényben már negyedszer találkoztak egymással, ennek megfelelően nem is óvatoskodtak az elején, azonnal egymásnak estek. Az első lehetőség egy hosszú indítás után a Manchester City előtt adódott Raheem Sterling révén, a gólhoz viszont a Chelsea állt közelebb, mivel az első negyedórában Timo Werner háromszor is ígéretes helyzetből próbálkozhatott, ám először nem találta el a labdát, másodjára Ederson Moraes védett, harmadjára pedig az oldalhálóba lőtt. A játék ezt követően is kifejezetten lüktető maradt, azonban helyzet már kevesebb adódott, inkább csak ígéretes akciókat vezettek az együttesek, befejezésig viszont nem jutottak. A londoni csapatot érzékeny veszteség érte Thiago Silva sérülésével, de mégis örömmel vonulhatott a szünetre, mert a 42. percben egy gyors ellentámadás végén Kai Havertz előnyhöz juttatta együttesét.

A folytatásban a hátrányban lévő Manchester City irányította a játékot, de ez csak labdabirtoklási fölényben nyilvánult meg, helyzetekben nem, mivel a Chelsea szervezetten futballozott, így minden támadást hatástalanított. Ráadásul az angol bajnok is elvesztette sérülés miatt az egyik kulcsjátékosát, Kevin De Bruyne ütközés következtében orrcsont- és bal oldali szemgödörtörést szenvedett. A Chelsea már nem erőltette a támadásokat, inkább a labdát próbálta többet birtokolni. Az utolsó húsz percre fokozódott a nyomás a londoni kapu előtt, ugyanakkor egy gyors ellentámadás végén a csereként beállt Christian Pulisic eldönthette volna az összecsapást. A hajrában is hiába szorította be a londoni együttest a Manchester City, egyszerűen nem talált rést az ellenfél védelmén. Az utolsó pillanatban ugyan Rijad Mahrez csak centiket tévedett, így a Chelsea, végig taktikusan és szervezetten játszva, megérdemelten győzött.