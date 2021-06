Az elmúlt napokban hazai környezetben pályára lépő Sepsi ISK alakulata 6/4-es győzelmi mutatóval fejezte be az U16-os lány kosárlabda-bajnokság alapszakaszát, a nyolcas döntőben pedig a bukaresti Sportul Studențesc, a Nagyváradi Körös ABCU és a Ploiești-i MSK gárdájával került egy csoportba. A Nemes Áron és Kovasch Norbert edzette csapat számára bal lábbal indult a viadal, hiszen szerdán 56–45-re kikaptak a Nagyváradtól (pontszerzőink: Botos 20, György-Burián 10, Biszok 4, Nemes 3, Szabó 3, Veress 2, Kernászt 2, Szász 1). A csütörtöki játéknap is vereséggel ért véget a mieink számára, mi­után 69–49 arányban maradtak alul a Sportul Studențesc-kel szemben (psz.: Nemes 16, Botos 15, Veress 11, Szabó 5, György-Burián 2). Pénteken következett a Ploiești elleni összecsapás, amelyet 60–44-re nyertek meg a sepsiszentgyörgyi lányok (psz.: Botos 31, Nemes 13, Biszok 8, Szabó 5, Veress 3), és ennek a diadalnak köszönhetően harmadikok lettek az A jelzésű kvartettben. A Sepsi ISK a folytatásban az 5–8. helyért harcolhatott tovább. Szombati ellenlábasuk a Marosvásárhelyi Gladius volt, amelyet lányaink küzdelmes meccs végén 46–40-re győztek le (psz.: Nemes 16, Botos 13, Biszok 9, Szabó 7, Veress 1). Vasárnap délelőtt ismét a Ploiești ellen lépett pályára sportiskolás együttesünk, kosarasaink ezúttal 82–71 arányú sikert könyveltek el, és az ötödik pozícióban fejezték be a hazai rendezésű viadalt. A döntőben egyébként két fővárosi csapat csatázott a bajnoki címért, amit végül a Dan Dacian szerzett meg, miután 51–44-re verte az Olimpia gárdáját.

„Küzdelmes öt napon vagyunk túl. Nehéz csoportba kerültünk, és sajnos nem sikerült meglepetést okoznunk. Szerettünk volna egy helyezést előrelépni a tavalyihoz képest, ami sajnos nem sikerült, ennek ellenére nem kell elégedetlennek lennünk. Voltak gyönyörű pillanataink, azt kell mondanom, a lányok fantasztikusak voltak. Gratulálok az egész szezon során nyújtott teljesítményükhöz” – nyilatkozta érdeklődésünkre Nemes Áron edző.

A Sepsi ISK játékosai két egyéni díjat is bezsebeltek: a döntő harmadik legeredményesebb kosarasaként Botos Petra (105 pont) bekerült a szentgyörgyi viadal All Star-csapatába, míg Nemes Gréta kapta a legreményteljesebb kosárlabdázónak járó díjat.

A torna végeredménye: 1. Bukaresti Dan Dacian, 2. Bukaresti Olimpia, 3. Nagyváradi Kőrös, 4. Bukaresti Sportul Studențesc, 5. Sepsi ISK, 6. Ploiești-i MSK, 7. Gyulafehérvári SPL, 8. Marosvásárhelyi Gladius. (tibodi)