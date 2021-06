Milyen is erdélyi magyarnak lenni? Annyira ronggyá használtuk ezt a szókapcsolatot, hogy lassan nem is tudjuk, mit jelent vagy mit is értünk alatta. Valahogy úgy lehetne röviden meghatározni, hogy az erdélyi magyar ember ehet kedden krumplipürét, pénteken pityókapirét, és mindkét alkalommal ugyanaz az étel kerül az asztalra. Kérhetek a bankban egy kék pixet, vagy műanyag pungát a boltban, mindenki, aki idevalósi, tudja, hogy mit akarok, és nem hiszi, hogy elment az eszem.