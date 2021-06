Az emberi életnek kell elsődlegesnek lennie

Nem csak arról van szó, hogy az erdőben találkoznak a medvével, naponta megtörténik, hogy az állat bejár a településekre, gazdaságokba, istállókba, az emberek házaiba is – ezt is előterjesztették a miniszternek, mondta el érdeklődésünkre Jákó Tibor, a megyei egyesület megbízott elnöke.

Azt is elpanaszolták, hogy a medvék okozta károk hatalmasak – az utóbbi négy évben exponenciálisan nőttek –, és most már nem is jelentik a hatóságoknak a medvetámadásokat, hiszen az emberek elvesztették az állam autoritásába vetett bizalmukat.

Az átirat aláírói azt is elmondták: egyetértenek a minisztérium törekvéseivel, ami az állat- és növényvilág védelmét illeti, de meg kell tartani az egyensúlyt a természet és az ember között. „Azt hisszük, hogy az emberek élete, a vagyonuk, gazdaságaik védelme elsődleges kell hogy legyen az állam hatóságai számára” – írták a panaszlevélben.

Kérésként fogalmazták meg: térjenek vissza a 2016-ban hozott döntésre, melynek értelmében leállították a barna medve kilövését. Ugyanakkor igényelték: engedélyezzék minél előbb ennek a fajnak a kilövési és intervenciós kvótáját is.

„Mi, a gazdák, látva az Ön felelősségteljes munkáját, bízunk abban, hogy a környezetvédelmi minisztérium korábbi vezetőihez képest az egyedüli, aki megoldhatja igényünket” – fejezték be az átiratot.

Jákó Tibor saját véleményének hangot adva elmondta: „valamit már kellene csinálni, nem lehet bírni a kialakult helyzetet, mindennap van medvés eset”.

A medvék egy részének kilövése kell hogy legyen a megoldás, az állományt igazítani kell a területek eltartóképességéhez. „Nem lehet arra hivatkozni, hogy kevés az erdő. Évtizedekkel ezelőtt is vágták a fát, de akkor vadászták is a medvét, ezért nem szaporodott túl, ezért nem jártak le a települések közelébe” – fogalmazta meg a megoldást.

A Bodokon gazdálkodó Jákónál tavaly ölt meg egy borjút a medve. Kártérítést még nem kapott, mi több, el is utasították a kártérítési igényét. „A törvény szerint legtöbb 48 órával a medvekár bekövetkezte után kell jelenteni az esetet a tanácsnál. A borjú péntekről szombatra virradó éjjel ölte meg a medve. Csak hétfőn tudtam jelenteni, akkor volt szolgálat a tanácsnál. Azt mondták, eltelt a 48 óra, nem érvényes a kártérítési bejelentésem. Most megfellebbeztem ezt a döntést” – mutatott rá a visszás kártérítési rendszerre Jákó Tibor.