Óvodafejlesztés Erdély-szerte

A Szent Gellért Óvodát Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek szentelte fel. Az intézmény fenntartója a helyi önkormányzat lesz.

Grezsa István, a Kárpát-medencei magyar óvodafejlesztési programért is felelős miniszteri biztos az avatóünnepségen elmondta: a magyar állam azért költött az elmúlt öt évben összesen 61 milliárd forintot a Magyarország határain kívüli óvodákra, mert szeretné, ha minden magyar vagy vegyes családból származó gyermeknek meglenne rá a lehetősége, hogy európai színvonalú magyar óvodában nevelkedjen, a mesevilágon keresztül ismerje meg a magyar kultúrát és köteleződjön el iránta.

Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken Kalotaszeg két településén, Nyárszón és Körösfőn avatott a magyar állam támogatásával felújított óvodákat. Nyárszói ünnepi beszédében az államtitkár elmondta: a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében közel ezer óvoda épül vagy újul meg Magyarország határain kívül, mindegyikben magyar nyelven nevelik a gyermekeket. Fontosnak tartotta, hogy a vegyes lakosságú vidékeken vonzóak legyenek a magyar tanintézetek, feleljenek meg a 21. század követelményeinek, lehetőség szerint oldják meg ezekben a gyermekek étkeztetését, és azt, hogy a kicsik délután is bent maradhassanak az óvodában. Hozzátette: így a vegyes házasságból származó gyermekek számára is vonzóvá válik a magyar óvoda. Aki pedig magyarul kezdett tanulni, az jó eséllyel magyar nyelven folytatja az iskolában is a tanulást.

A magyar óvodafejlesztési program keretében Erdélyben 103 óvoda épül és 376 újul meg.