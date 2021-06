Oltják a tizenéveseket

Következő írásunk

Megpályázza a Nemzeti Liberális Párt elnöki tisztségét Florin Cîțu miniszterelnök. A politikus ezt vasárnap a párt országos tanácsának ülése előtt jelentette be, amivel hivatalosan is szembekerült Ludovic Orban jelenlegi pártelnökkel, aki már korábban közölte, hogy az NLP élén akar maradni, és 2024-ben megpályázná az államfői tisztséget is.