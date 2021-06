Nagyszabású takarítási akció Kézdiszéken

Többnyire fiatalok voltak jelen, de szép számban vettek részt felnőttek, egész családok is a takarítási akción, amelyet a Zöld Háromszék program részeként szerveztek. Az akció során hatezer zsáknyi szemét gyűlt össze. A nagytakarítás logisztikai és anyagi hátterét a Kovászna Megyei Hulladékgazdálkodási Egyesület és partnerei, a felelősségátvállalási szervezetek biztosították, az önkéntesek zsákokat, kesztyűket, láthatósági mellényt kaptak, a Tega Rt., a Gosp-Com Kft. és az ECO Bihor segítségével minden összegyűjtött szemetet a lécfalvi lerakóba visznek. A rengeteg PET-palack, építkezési hulladék mellett az önkéntesek hűtőszekrényt, kanapét, ruhát, cipőt és gyermekjátékot is találtak a martra kidobva. A Feketeügy sepsiszéki szakaszát, alsó ágát az Olt torkolatáig ősszel takarítják ki.

Szombat reggel a lemhényi gyülekezőhelyen, a községháza udvarán Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter is csatlakozott az önkéntesekhez, aki háromszéki elöljárókkal együtt vett részt a takarításon Lemhényben, Esztelneken és a Hargita megyei Kászon községben. „Nemcsak állampolgári, hanem keresztény kötelességünk is vigyázni a teremtett világra. A Feketeügy medrének megtisztítása olyan megmozdulás, amely mögé természetesen felsorakozik a környezetvédelmi minisztérium, és én személyesen is azért tartom fontosnak, hogy itt legyek ma, hogy példát mutassunk. Legalább ennyire fontos hogy meg is őrizzük környezetünk tisztaságát. Meggyőződésem, hogy azok a fiatalok, akik részt vesznek az ilyen eseményeken, zöldebb Háromszéket, zöldebb Romániát fognak teremteni” – hangsúlyozta Tánczos Barna miniszter, majd minden érintett településen rajtolt a szemétgyűjtés.

Az esemény kapcsán Felsőesztelneken, az Esztelnek-patak partján sajtótájékoztatóra került sor Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Fejér László Ödön RMDSZ-es szenátor, Salamon Balázs, Esztelnek polgármestere, Ambrus József, a Kovászna Megyei Hulladékgazdálkodási Egyesület igazgatója, Erős Rudolf, a Magyar Ifjak Kézdiszékért szervezet elnöke részvételével. A minisztert és kíséretét, valamint a megjelent elöljárókat Salamon Balázs polgármester köszöntötte, és elmondta, a község területén harmincöt fiatal tizenhárom kilométeren takarítja ki a patakmedreket. Erős Rudolf elmondta: 700 önkéntesre számítottak, de ennél többen, közel ezren vesznek részt az akcióban, ami megerősíti őket abban, hogy jó az az út, amelyen haladnak. „Ezek a fiatalok merészek és mertek álmodni, ennek is köszönhető, hogy Székelyföld példát tud mutatni az egész országnak” – hangsúlyozta Fejér László Ödön RMDSZ-es szenátor, aki kezdetektől támogatta a lemhényi fiatalok kezdeményezését.

„Az a célunk, hogy Háromszék legyen az ország legtisztább megyéje mind környezeti, mind a levegő minősége szempontjából. Nemcsak annak örvendünk, hogy ma ilyen sokan megmozdultunk egy nemes ügy érdekében, hanem annak is, hogy ezt a nagytakarítást az ifjúsági szervezetek kezdeményezték. Többéves folyamat érik be, a szakmai építkezés után most társadalmi, közösségi összefogást hirdetünk. Tiszta környezet – gazdag vidék, ez a jövő, és ezt akarjuk itt, Háromszéken. Máshol is zajlik a mai napon szemétgyűjtési akció, de a háromszéki nem csak megyei, hanem Románia-szinten is a legnagyobb méretű” – összegezte a Zöld Háromszék program lényegét Tamás Sándor. Tánczos Barna miniszter, miután gratulált a fiataloknak, elsősorban a lemhényi ifjúsági egyesületnek, azt emelte ki, hogy szükség van hasonló szemétgyűjtési akciókra.

„Én azt kívánom önöknek, hogy ez legyen az utolsó, ezentúl, ha semmit nem dobunk el, akkor nem kell többet összeszedni. Tehát most utoljára gyűjtsük össze, és soha többé ne dobjuk el. Nagy szükség van olyan fiatalokra, akik ma összegyűjtik a szemetet. Remélem, hogy a tudatosító és nevelő kampányban is együtt tudunk majd dolgozni. Ezentúl soha ne kerüljön szemét a patakmederbe, a sáncba, az utcára vagy a mezőre, és maradjon Székelyföld, Háromszék tiszta, maradjon Székelyföld a legtisztább vidék ebben az országban” – mondotta a környezetvédelmi tárca vezetője. A sajtótájékoztató végén Gáll Johanna a lemhényi ifjúsági szervezet nevében egy-egy bekeretezett támogatói oklevelet nyújtott át a miniszternek, a megye elöljáróinak és mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak a takarítási akció sikeréhez.