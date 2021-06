Ballagás a Bod Péter Tanítóképzőben

A végzős tanító- és óvóképző, valamint a filológiaszakos osztály ötvenhat ballagója a Gaudeamus akkordjaira vonult be az ezer ülőhelyes templomba, majd a tanítóképző énekkara Gligor Zoltán zenetanár vezényletével előadta Rakonczai Viktor A csodák ösvényén című zeneművét. Ezután Beder Imre református lekipásztor Isten igéjével köszöntötte az egybegyűlteket, Farkas Alajos, a kantai Szentháromság római katolikus templom segédlelkésze pedig áldását adta az útra kelőkre. „Ha most megkérdezitek: honnan hoztam ma fényt, akkor két választ adok rá – egyrészt a veletek szemben ülők, iskolánk egykori igazgatói és tanárai szellemiségéből érzem sugározni azt a teremtő erőt, amellyel ezt az iskolát építették, szépítették s továbbadták nekünk örökségül; másrészt a ti lényetek, a bennetek négy év alatt megszületett jóság ragyogása az, ami most betölti e templom éterét. Ezzel a meg­győződéssel indítalak útnak most titeket, Világosság fiai és leányai, a szeretettől és büszkeségtől ragyogó szüleitek felé, akiknek mindannyian sokat köszönhetünk. És ha utatok során fületekben cseng Áprily Lajos verssora, és ha máshol nem találjátok a választ, ne feledjétek: a Bod Péter Tanítóképző továbbra is az a hely, az az emlékhely marad számotokra, ahova vissza lehet térni, fényt lehet szerezni. Kívánom, hogy hazatérjetek!” – fogalmazta meg ünnepi gondolatait Deák Magdolna, a Bod Péter Tanítóképző igazgatója.

Ezután a megyei tanfelügyelőség részéről Bokor Attila szakfelügyelő köszöntötte a ballagó diákokat, Bokor Tibor polgármester üzenetét Papp Gyöngyike önkormányzati képviselő, az iskola vezetőtanácsának tagja tolmácsolta. A szülői bizottság részéről Takács Lajos alsócsernátoni tiszteletes hozta az elmaradhatatlan szülői szót, gondoskodást a ballagók részére. Az ünnepség folytatásaként a Vackor Napközi Otthon óvodásai és a Molnár Józsiás-iskola tanulói is elbúcsúztak a végzősöktől. Pap Odett, Cseh Judit, Babos Márk és Vass Dávid óvodások Galla Ágnes Ha majd felnövök című versével köszöntötték a ballagó kicsi óvó néniket, a Molnár Józsiás-iskola kisdiákjai nevében Porkoláb Tamás János negyedik és Bakó-Fazakas Luca előkészítő osztályos tanulók búcsúztak. A XI. A és B osztályosok részéről Pálkó Bernát olvasta fel a Kopacz Andrea és Lázár Éva által írt búcsúbeszédet, majd a zászló- és aranykönyvátadás, illetve az iskola egész közössége részéről ünnepi műsor és a legjobb végzős tanulók jutalmazása következett. Elsőként Len Rita osztályfőnök méltatta a tanító- és óvóképző osztály tevékenységét, a filológiaszakos osztály munkásságát Deme Ildikó osztályfőnök értékelte.

Az ötvenhat végzős közül a legeredményesebb tanuló Buna Blanka Boróka volt, akinek sokoldalúságát, felkészültségét országos és nemzetközi tanulmányi versenyek díjai bizonyítják. Az önkormányzat különdíját Máté Noémi, a XII. A osztály tanulója, évfolyamelső (9,96-os általánossal) vette át Papp Gyöngyikétől, a Rotary Klub különdíját Buna Blanka Boróka kapta. A díjat az iskola volt igazgatója, Bajcsi Ildikó ny. matematikatanár adta át, az RMPSZ felső-háromszéki szervezetének Magyar Nyelv és Irodalom Díját Takács Boglárka vehette át. A tanítóképző diáktanácsa nevében Bogyó Boróka elnök köszöntötte a végzős tagokat és adta át nekik a diáktanács ajándékait, majd az iskola kórusa Rúzsa Magdi A jel című dalát adta elő, szólót énekelt Imre Anita XI. A osztályos tanuló. Az ünnepség végén Máté Noémi, Bedő Bíborka, Buna Blanka Boróka és Takács Boglárka mondott búcsúbeszédet, majd a végzősök közös dala, a Sose búcsúzz el! című ének hangzott el.