Betekintés a háború éveibe

A harmincperces dokumentumfilm középpontjában a 95 esztendős Aczél Antal áll, aki fiatalsága legszebb éveit szovjet fogságban töltötte. Alig volt tizenhét esztendős, amikor 1943-ban bevonult, a katonai kiképzést követő hónapokat követően pedig hadi repterek gondozásával foglalkozó zászlóaljhoz rendelték. Az oroszok Ausztria határában érték utol őket; három napig csak terelgették visszafelé, aztán Sárváron éreztették velük, hogy igenis foglyok. Celldömölknél lágerbe kerültek, majd Foksány, Konstanca következett, áthajóztatták őket a Fekete-tengeren, aztán kis kerülővel Sztálingrádig vitték, ahol 1948 májusáig tartották fogva.

A lágerben úgy bántak velük, mint a gyilkosokkal, étkezésük egyhangú volt, fuszulyka és pityóka ritkán került, volt, hogy hónapokig káposztát és árpakását ettek. Dolgozni kellett minden körülmény közt, még az olyan hidegben is, amikor a Volga jegét robbantani kellett, hogy az alatta úsztatott fát kihalászhassák – egyszer be is esett a fagyos vízbe –, vitaminhiány miatt farkasvakság és egyéb nyavalya gyötörte. Aztán javultak a körülmények, még színjátszó csoportot is szerveztek, fúvós- és cigányzenekar is működött.

Tavasszal érkezett haza: a csűrnek nem volt teteje, fa sem, amellyel újra lehessen fedni, az udvar gyepes volt, mindössze öt-hat tyúk volt a család vagyona. Alig néhány hónapja volt itthon, amikor újból besorozták, s szinte el is vitték három évre katonának. Amikor kiderült, hogy öt évig fogoly volt, itthon maradhatott. Dolgozott Feketehalomban fűrészgyárban, majd Brassóban, aztán hazakerülve megnősült, és belátva, hogy ellenkezni nem lehet, beállt a kollektív gazdaságba, és ismét a semmivel maradtak. Szerencséje volt, hogy a magyar hadseregnél, majd itthon is kitanulta a gépkocsivezetést, úgy aztán huszonöt évig sofőrként dolgozhatott a téesznek.

A film fontos szereplője az 1924-ben Orbaiteleken született Irma néni, aki a háború időszakában itthon történtekről elevenített fel néhány megindító pillanatot – a szovjet katonák miként rabolták ki a gazdaságokat, miként kényszerítették meg az asszonyokat vagy éppen mentették az embereket és a vagyont –, a film komor hangulatát pedig katonadalokkal oldotta.

A közönségtalálkozó elején az eseményt szervező Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének elnöke, Bedő Zoltán köszöntötte és ajándékozta meg az alkotókat és a főszereplő Aczél Antalt, majd Nagy Zoltán történész a film által felelevenítettekhez fűzött magyarázatokat és egészítette ki tudásával az elhangzottakat.

A közönség arra kérte Huszár Szilamért és Codra Bo­tondot, a film vágóját, hogy a fel nem használt anyaggal próbálják kiegészíteni alkotásukat, mert az elhangzottaknak dokumentumértéke van, kár lenne, ha nem lenne közkinccsé téve az érdekes életút minden részlete.