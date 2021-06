Találkoztak a székelyföldi lapok

Következő írásunk

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Demokrácia Központjaihoz is fordulhatnak azok az erdélyi magyar állampolgárok, akik rendelkeznek magyarországi elektronikus személyi igazolvánnyal a védettségi igazolvány kiváltása érdekében, mely számos magyarországi szolgáltatás (rendezvényeken való részvétel, vendéglátóhelyek látogatása stb.) igénybevételekor szükséges – jelentette be múlt pénteken Sepsiszentgyörgyön Sándor Krisztina. Az EMNT ügyvezető elnöke arra biztatott mindenkit, hogy igényeljék az elektronikus személyi igazolványt a külképviseleteknél, hiszen amint az most is bebizonyosodott, bizonyos helyzetekben ez előnyt jelent.