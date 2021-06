Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Demokrácia Központjaihoz is fordulhatnak azok az erdélyi magyar állampolgárok, akik rendelkeznek magyarországi elektronikus személyi igazolvánnyal a védettségi igazolvány kiváltása érdekében, mely számos magyarországi szolgáltatás (rendezvényeken való részvétel, vendéglátóhelyek látogatása stb.) igénybevételekor szükséges – jelentette be múlt pénteken Sepsiszentgyörgyön Sándor Krisztina. Az EMNT ügyvezető elnöke arra biztatott mindenkit, hogy igényeljék az elektronikus személyi igazolványt a külképviseleteknél, hiszen amint az most is bebizonyosodott, bizonyos helyzetekben ez előnyt jelent.

Nagy lett a forgalom a Demokrácia Központokban, amióta kiderült, hogy a Romániában vagy más külföldi országban koronavírus ellen beoltott magyar állampolgárok – így a könnyített honosítási eljárás során magyar állampolgárságot szerzett erdélyi magyarok is – igényelhetik a magyarországi védettségi igazolványt – számolt be az ügyvezető elnök. Ugyanő elmondta, hogy az EMNT már az év elején jelezte az anyaországi döntéshozóknak, hogy a külhoni magyaroknak is lehetővé kellene tenni a védettségi igazolvány kiváltását, és lehetőleg oly módon, hogy azért ne kelljen Magyarországra utazniuk. Sándor Krisztina rámutatott: egy bonyolult, nehézkes bürokratikus folyamat ez, amelyben jól jön a segítség, ezért múlt kedd óta elindították az idevágó ügymenetet Erdély-szerte 23 Demokrácia Központban. Az irodákban csak a magyarországi elektronikus személyi igazolvánnyal rendelkezőknek tudnak segítséget nyújtani. Akik nem rendelkeznek ilyennel, azoknak Magyarország két külképviseletéhez (a kolozsvári és a csíkszeredai konzulátusok) kell fordulniuk. Az ügyvezető elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy az elektronikus személyi igazolvány mellé az igénylők egy regisztrációs kódkártyát is kaptak, ez is legyen náluk, amikor felkeresik a Demokrácia Központokat. Az oltási igazolványokat az igénylés benyújtásától számított 15 napon belül postázzák Magyarországról, ezeket a román posta kézbesíti.

Ami az elektronikus személyi igazolványokat illeti, Sándor Krisztina elmondta: felkérik a magyar állampolgársággal rendelkezőket, hogy lehetőség szerint igényeljék. Ezt szintén a külképviseleteknél tehetik meg, a teljes eljárás nagyjából harminc napot vesz igénybe. Számításaik szerint a honosított erdélyiek legkevesebb hetven százaléka nem rendelkezik elektronikus személyi igazolvánnyal, aminek egyik oka, hogy ezt az okmánytípust 2016 után vezették be, és a magyar állampolgárságot a legtöbben már ezt megelőzően megkapták, az e-SZIG-et pedig utólag nem kérelmezték. Az ügyvezető elnök továbbá jelezte: a mostani helyzet bizonyította, hogy azok az erdélyi magyar állampolgárok, akik korábban már kérvényezték a magyarországi elektronikus személyi igazolványt, most előnyben részesülnek, de más körülmények között is szükség lehet rá. „Ez is jól mutatja, hogy magyar állampolgárokként fontos élnünk az állampolgárság intézménye által nyújtott lehetőségekkel, s nem szabad megfeledkeznünk kötelezettségeinkről sem, mint például az adatfrissítések elvégzése, melyekben szintén segítenek kollégáink” – tette hozzá Sándor Krisztina.