A lazításokról szóló újabb kormányhatározat azzal próbálja oltásra ösztönözni a lakosságot, hogy több könnyítést engedélyez az immunizáltak számára. Keddtől megnyithattak a klubok, diszkók és játéktermek, de egyelőre csak beoltottakat fogadhatnak, akik a férőhelyek legfeljebb 70 százalékát foglalhatják el. Éjféltől hajnali 5 óráig pedig – a vendéglőkhöz és kávézókhoz hasonlóan – ezek a szórakozóhelyek sem tarthatnak nyitva.

Magánrendezvények, kultúra és sport

A kormányhatározat lehetővé teszi a magánrendezvények megtartását szabadtéren legfeljebb 70, zárt teremben legfeljebb 50 résztvevővel, a létszámot viszont nem korlátozzák, ha a szervező garantálja, hogy a rendezvényen kizárólag beoltottak vesznek részt.

A szabadtéri kulturális rendezvényeken az engedélyezett létszámot az eddigi ötszázról ezerre emelték, és továbbra is csak védettséggel rendelkező – beoltott, tesztelt vagy a betegségen átesett – nézők lehetnek jelen. A létszámot nem korlátozzák, amennyiben a szabadtéri rendezvényen kizárólag beoltottak vesznek részt.

Hasonlóképpen a színházi előadásokon és más zárt térben tartott rendezvényeken, valamint a vendéglőkben is a terem befogadóképességének 70 százalékára emelkedik (az eddigi 50 százalékról) az engedélyezett helykihasználás, de ezt a korlátozást is át lehet lépni, ha valamennyi jelenlévő be van oltva.

Keddtől visszatérhetnek a védettséggel rendelkező nézők a fedettpályás sportesemények lelátóira is, ahol – a szabadtéri sporteseményekhez hasonlóan – a férőhelyek legfeljebb 25 százalékát foglalhatják el.

Az oltási kedvet hivatott támogatni a kormányhatározat azon rendelkezése is, miszerint a sporteseményeken is létszámkorlátozás nélkül lehet megtölteni a nézőteret, ha kizárólag a második dózissal is legalább tíz napja beoltottakat, vagy az esemény előtt immunizált, de negatív koronavírus-teszttel rendelkező nézőket engednek be. A nagyszabású sporteseményeken oltóközpontokat állítanak fel az arénák bejáratánál.

A nyilvános zárt terekben (áruházakban, tömegközlekedésben, munkahelyeken), illetve a kültéri zsúfolt helyeken (piacokon, megállókban) továbbra is kötelező marad a védőmaszk viselése, kivételt képeznek azok az irodák, ahol legfeljebb öt ember dolgozik, és mindenki megkapta a védőoltást.

Csökkent az oltási kedv

A romániai koronavírus-járvány harmadik hullámának áprilisi tetőzésekor még azt tervezték, hogy június elsejétől kezdik meg a járványügyi korlátozások fokozatos lazítását, ennek előkészítésére pedig Florin Cîțu miniszterelnök tárcaközi bizottságot is alakított. A kormányfő azóta több ízben kifejezte meggyőződését, hogy június elsejéig a beoltottak száma meghaladhatja az ötmilliót (a felnőtt lakosság 30 százalékát), ezzel azt a látszatot keltve, hogy a lazítások bevezetésének feltétele az immunizációs küszöbérték elérése. Az utóbbi napokban azonban visszaesett az oltási kampány lendülete, a vakcinára jelentkezők átlagos száma napi 20 ezerre mérséklődött, ami kevesebb mint fele a két héttel korábbi átlagnak. A csaknem húszmilliós Romániában eddig 4 millió 320 ezer ember, a felnőtt lakosság 26,8 százaléka kapott legalább egy adag vakcinát. A hatóságok ennek ellenére nemhogy elhalasztották volna, hanem a tervezettnél hamarabb kezdték meg a korlátozások feloldását, és már május 15-től kezdődően megszüntették az éjszakai kijárási tilalmat és a kültéri maszkviselési kötelezettséget.

A napi esetszám

A legutóbbi tájékoztatás óta 241 koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, 26 785 teszt eredményének feldolgozása nyomán, tehát a megvizsgáltaknak csupán 0,89 százaléka bizonyult pozitívnak – közölte a Stratégiai Kommunikációs Törzs (SKT). Az új esetekkel 1 077 978-ra nőtt a járvány eleje óta igazolt fertőzöttek száma, 1 040 527 pácienst gyógyultnak nyilvánítottak. Az elmúlt 24 órában 41 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés, közülük 22-en férfiak, 19-en nők voltak. Ezzel 30 353-ra emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma. Jelenleg 2159 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel, ebből 410 személy szorul intenzív terápiás ellátásra. Románia területén 5583 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 2592 pedig intézményi elkülönítésben, 28 900 személy van házi, 52 intézményes karanténban. Jelenleg az ország valamennyi megyéje és a főváros is zöld zónásnak minősül járványügyi szempontból, Beszterce-Naszód, Călăraşi, Kovászna, Galac, Gorj és Szilágy megyéből egyetlen új megbetegedést sem jelentettek – közölte az SKT.