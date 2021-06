Tisztelt Olvasóink!

Lapkihordó részlegünk – két sepsiszentgyörgyi lapkihordó felmondása miatt – nehéz helyzetbe került. Amennyiben Önt nem keresték fel a napokban a következő havi előfizetésért, két megoldást tudunk javasolni.

A lakóhelyéhez legközelebb lévő újságosbódénkban előfizethet, és onnan el is veheti a Háromszéket naponta. Ha előfizetett már lapunkra (korábban, több hónapra, illetve az időközben felmondott lapkihordóknál), és nem kapja meg postaládájában a friss újságot, a legközelebbi újságosbódéból elveheti azt. A kellemetlenségért elnézésüket kérjük. H-Press Kft.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Június 3-án, csütörtökön 19 órától Sepsiszentgyörgyön a nagyteremben a Műsor 7. – Színházi beszélgetések vetített előadás látható.

MOZGALMAS NYÁRELŐ AZ M STUDIÓNÁL. Június 4-én és 5-én 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdió­ban mutatja be az M Studio a Pappa mia című legújabb produkcióját Fehér Ferenc koreográfiájában. A társulat június folyamán Budapesten, Kolozsváron, illetve Türén játssza a LIFT-et, valamint a hónap végén sepsiszentgyörgyi helyszíneken a PYRO tűz-show-t. Az M Studio programjairól naprakész információk találhatók Facebook-oldalukon és honlapukon: m-studio.ro. A sepsiszentgyörgyi beltéri előadásokra jegyet váltani a központi jegyirodában és a biletmaster.ro

oldalon lehet.

Zene

GITÁRKONCERT. Június 5-én, szombaton 17 órától a Neo-Gitár-Alfa zenekar tart koncertet Kovásznán a Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében. Felkészítő tanár:

Kurta Béla. A belépés in­gyenes.

Kiállítás

Sepsiszentgyörgyön a Keresztes-házban (Gróf Mikó Imre utca, 9. szám) június 2. és 11. között hétköznapokon 11–15 óráig újra látogatható a Mikó 160 című iskolatörténeti kiállítás. A járványügyi helyzet enyhülésével a kiállítás szervezői szeretnének lehetőséget biztosítani azon érdeklődőknek is, akiknek nem volt alkalmuk megtekinteni a kiállítást. Szervezők: Magyar Kulturális Intézet, Sepsiszentgyörgy, Székely Mikó Kollégium. A belépés díjtalan.

Mozi

Sepsiszentgyörgyön a Művész moziban ma: 17 órától A Kolibri-projekt (román felirattal), 17.30-tól A nagy visszatérők (román felirattal), 19.30-tól A nevek dala (román felirattal), 19.45-től A nomádok földje (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és jegyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig. Telefon: 0787 526 102; honlap: arta.cityplex.ro.

Rádió

A Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától napindító gondolatok, 6.15-től Zsolozsma – reggeli dicséret, 6.40-től és 12.13-tól Ferenc pápa gondolatai a családról, 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 7.05-től ima hivatásokért, 7.30-tól Hivatásébresztő imalánc, 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 9.50-től Jézus Szíve litánia, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi ima­óra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro. z Ma 16.30-tól önkéntestalálkozót tartanak a Krisztus Király-altemplomban.

Trianon-gyásznap

KÉZDIVÁSÁRHELY. Június 4-én, pénteken 17.30 órakor megemlékezést tartanak Kézdivásárhelyen az egykori kaszárnya épülete előtti világháborús emlékműnél a trianoni szégyenteljes békediktátumról. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy vigyenek magukkal egy-egy gyertyát.

GYEPÁR-TETŐ. Június 5-én, szombaton 13 órától Trianonra emlékeznek a Gyepár-tetőn felállított keresztnél. A program: beszéd, ima, Miatyánk, szavalatok, koszorúzás és himnuszaink közös eléneklése. A helyszínt terepjárókkal lehet megközelíteni, Lemhénytől kb. kétórás út.

Gyermeknapi rendezvények

KOVÁSZNA. A gyermeknapi hét folyamán aszfaltrajzolásra is lehetőség lesz a Sétatéren és a művelődési ház udvarán. Igény szerint a szervezők a krétát biztosítják, szervezett csoportok jelentkezhetnek a 0744 364 250-es telefonszámon. ☺ A sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház bábszínházi előadása látható ma 11 órától a művelődési ház színpadán. A Domnul Andrei, îngrijitorul parcului című, román nyelvű előadást óvodásoknak és kisiskolásoknak (3–8 éveseknek) ajánlják. Belépő: 5 lej. Az elő­adásra a helyek száma korlátozott. Szervezett csoportok jelentkezését a 0744 364 250-es telefonszámon várják. ☺ A Kovásznai Városi Művelődési Ház gyermeknapi rajzpályázatot hirdet óvodásoknak és kisiskolásoknak. A téma és technika szabadon választható. A legalább A4-es méretű rajzokat (grafika, festmény) folyamatosan fogadják, és legkésőbb június 10-én 14 óráig kell a Kovásznai Városi Művelődési Házhoz eljuttatni felcímkézve, a címkén (nem a rajzon) a gyermek neve és csoportja vagy osztálya és a felkészítő neve kell hogy szerepeljen. A díjazott képeket a művelődési ház Ignácz Rózsa Termében kiállítják. Eredményhirdetés és kiállításmegnyitó június 15-én, kedden 17 órától. A megnyitón közreműködik a Neo-Gitár-Alfa együttes, felkészítő tanár: Kurta Béla.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Csíki utcai Dona (0372 407 231, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ma 9–15 óráig Felsőrákoson szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. Kézdivásárhelyen ma a Benedek Elek utcai új ivóvízvezeték átkötési munkálatai miatt 9–15 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Benedek Elek utcai 12-es és 14-es tömbházban, a Gyárak utca 4. szám alatt, a Gábor Áron Szakközépiskolában, illetve a Secuiana Rt. bemutatóüzletében és a volt üzemi rendelők épületében. A szolgáltatás újraindítása után a víz elszíneződésére lehet számítani.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Kézdiszentléleken, csütörtökön Kiskászonban, Kézdiszárazpatakon és Kézdikőváron folytatja a lomtalanítást. Öt kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából, a bútorokat, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat, minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-

címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

SEGÍTENEK AZ OLTÁST KÉRŐKNEK. Az RMDSZ Kovászna megyei székházai­ban segítenek az oltási re­gisztrációban a 65 év felettieknek és a krónikus betegeknek. Érdeklődni lehet a sepsiszentgyörgyi (telefon: 0267 352 552, 0735 610 100), kézdivásárhelyi (0267 352 552, 0721 297 540), baróti (0267 352 552, 0742 174 168) és kovásznai (0267 352 552, 0734 639 897) székházban.

ILLETÉKFIZETÉS. A személyazonossági igazolvány kiállításának illetéke a személynyilvántartó osztály Sepsiszentgyörgy, Dózsa György utca 14. szám alatti székhelyén is befizethető, ezért nem kell a városi adóhivatalba menni.

GOMBAVIZSGÁLAT. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán Zoltán Sándor gombaszakértő minden szerdán és pénteken 8 és 10, vasárnap pedig 9 és 11 óra között átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgáltatás ingyenes.

A NYUGDÍJASOK SUGÁS SZERVEZETE kedvezményes üdülést ajánl Hajdúszoboszlón a Barbara vendégházban. Érdeklődni a 0036 304 557 227-es

telefonon lehet.