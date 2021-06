Az Európa Konferencia Liga selejtezőjében érdekelt Sepsi OSK hétfőn közösségi oldalán új játékos érkezését jelentette be. Cristi Bărbuț a kupagyőztes Craiova mezét cseréli piros-fehérre a nyártól. A 26 éves középpályás mellett további két labdarúgó is csatlakozik a sepsiszentgyörgyi csapathoz, Diószegi László tulajdonos egy interjúban elárulta, hogy megszerezték a portugál hátvéd, Hugo Sousa és a kapus Răzvan Began játékjogát.

A bukaresti sportsajtóban már korábban is lehetett arról olvasni, hogy Cristian Bărbuț a háromszéki együttesben folytatja pályafutását, azonban klubváltása csak hétfőn vált hivatalossá. A temesvári középpályás a sepsiszentgyörgyi klub közleménye szerint két évre kötelezte el magát, hosszabbítási opcióval. A 26 éves labdarúgó a 2020–2021. évi idényben 21 bajnoki találkozón, egy kupamérkőzésen és egy Európa-liga-selejtezőn lépett pályára, ezeken két gólt és három gólpasszt jegyzett. 2013 és 2017 között a Temesvári Poli játékosa volt, a bánsági csapatban minden sorozatot figyelembe véve 134 mérkőzésen 15 gólt szerzett és 11 gólpasszt osztott ki. A 166 centiméter magas labdarúgó az olténiai együttesben 112 találkozón 10 találatot és 16 asszisztott hozott össze, valamint a Craiova mezében 2018-ban és 2021-ben kupagyőzelmet ünnepelhetett. Bărbuț a román élvonalban az egyik leggyorsabb játékosnak számít, a korábban az utánpótlás-válogatottakban szereplő labdarúgó piaci értékét a Transfermarkt 650 ezer euróra becsüli.

Diószegi László tulajdonos a Sepsi Rádiónak adott interjúban elmondta, hogy egy portugál hátvéddel és egy kapussal is megegyeztek. Hugo Sousa középhátvédként és jobbhátvédként is bevethető, 2020 októbere óta pedig az élvonaltól búcsúzó Astra Giurgiu játékosa volt. Az előző idényben 21 bajnoki és 3 kupamérkőzésen kapott lehetőséget, ezeken egy gólt és egy gólpasszt jegyzett. A portugál utánpótlás-válogatott játékos korábban játszott a görög Arisz Thesszaloniki, a belga Waasland-Beveren, a ciprusi AEL Limasszol és AE Pafosz, valamint a portugál Sporting B-csapatában. A 184 centiméter magas labdarúgó a 2011–2012. évi szezonban fél évig magára öltötte a Brassói FC mezét is.

Răzvan Began a másodosztályban szereplő Dunărea Călărași csapatától érkezik Sepsiszentgyörgyre. A Duna-parti együttes a negyedik helyen végzett, osztályozót játszik, amelynek az odavágóját elveszítették az FC Voluntari ellen, a visszavágóra pedig csütörtökön kerül sor. A máramarosszigeti 24 éves kapus a Kolozsvári CFR utánpótláscsapatában, a Farul Constanța, a Nagyváradi Luceafărul, a Foresta Suceava, az FC Hermmanstadt, a Temesvári Poli és a Bukaresti Daco-Getica alakulatánál is szerepelt. A 193 centiméter magas hálóőr a 2020–2021. évi szezonban 19 bajnoki és két kupamérkőzésen lépett pályára, 31 találat landolt a hálójában és ötször kapott gól nélkül zárt. A román élvonalban még nem mutatkozott be, azonban a másodosztályban már 56 mérkőzésen állt a kapuban, ezeken 11 alkalommal nem kapott gólt. (miska)