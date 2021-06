Kiállnak a Batthyáneumért

Az érsekség azt követően foglalt állást, hogy a legfelsőbb bíróság múlt héten jogerősen elutasította a Batthyáneum visszaszolgáltatását. A püspöki konferencia nyomatékosította: a tulajdonvitában nem lehet figyelmen kívül hagyni a nyilvánvaló történelmi tényeket. Ezek sorában azt említette, hogy a könyvtáralapító Batthyány Ignác püspök a gyűjteményt az erdélyi római katolikus egyházra hagyta, és a könyvtárat a kommunista állam jogtalanul tulajdonította el 1949-ben és államosította 1950-ben. Azóta kezeli a gyűjteményt a Román Nemzeti Könyvtár.

„A tulajdonjog elismerése a román alkotmány által is garantált jogállamiság egyik alappillére. A kommunista rezsim 1949-ben jogtalanul sajátította ki a római katolikus és a görögkatolikus egyház vagyonát. A romániai demokrácia megerősítése érdekében elengedhetetlen az elkobozott javak visszaszolgáltatása a jogos tulajdonosoknak” – áll a püspökök tegnapi állásfoglalásában.

A Batthyáneum

A gyulafehérvári Batthyáneum a legnagyobb értékű államosított tulajdon, amelyet az erdélyi magyar egyházak visszakértek a román államtól. A 65 ezer kötetes, 1650 középkori kéziratot magában foglaló könyvtárban őrzik a Romániában fellelhető kódexek és ősnyomtatványok háromnegyed részét. A kódexek egyikét, a 810-ből származó Codex Aureust – amelyet borjúbőrből készült pergamenre írtak, arany tintával – 25 millió dollárra biztosították, amikor 2002-ben rövid időre Németországba szállították. A kormány 1998-ban sürgősségi rendeletet fogadott el a Batthyáneum visszaszolgáltatásáról, ezt azonban azóta sem hajtották végre. A későbbi kormányok Batthyány Ignác püspök végrendeletére hivatkozva úgy vélték, hogy a román állam is jogot formálhat a gyűjteményre.



A tulajdonjog

A püspök 1798-as testamentumában a katolikus egyházra és Erdély provinciára hagyta a könyvtárat. A román politikai elit értelmezése szerint Erdély provincia jogutódjaként a román állam is jogosult a gyűjtemény tulajdonjogára. A római katolikus egyház értelmezése szerint a vitatott megnevezés az erdélyi római katolikus egyházmegyét jelöli.

A tulajdonjogi perben első fokon eljáró Gyulafehérvári Táblabíróság figyelmen kívül hagyta a végrendelettel kapcsolatos vitát, és arra hivatkozva utasította el a visszaszolgáltatást, hogy a könyvtárat és csillagvizsgálót magában foglaló épület 19. század végén történt telekkönyvezésekor a tulajdonoshoz azt írták be: „csillagda”.

Az egyház képviselői a per során azt próbálták bizonyítani, hogy – a monarchia korabeli szabályainak megfelelően – a tulajdont nemcsak a tulajdonos, hanem a rendeltetés szerint is telekkönyvezték, és a „csillagda” bejegyzés is a római katolikus egyházat fedi, mely a kommunista államosításig egyedüli tulajdonosa volt a könyvtárnak. A múlt héten kimondott ítélet indoklását még nem hozták nyilvánosságra.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága 2012-ben már kártérítés fizetésére kötelezte a román államot amiatt, hogy 14 évig húzta a Batthyáneum restitúciós kérelmének elbírálását.