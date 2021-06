A görög ábécé betűire cserélik a vírusmutánsok elnevezését

Következő írásunk

Történelmi döntés született Kínában: újra engedélyezték, hogy három gyermek is legyen egy családban. A keleti ország 1979-ben vezette be az egykepolitikát, hogy megelőzze a túlnépesedést, a pártállami vezetők számításai azonban nem jöttek be. A kínai társadalom aggasztó mértékben öregszik, ráadásul a nemek aránya is felborult. Az állami egykepolitikát 2015-ben törölték el, mostantól pedig már három gyermeket is vállalhatnak a családok.