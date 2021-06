Egyhetes gyermeknap Kovásznán

Az előadás kezdése előtt beszélgettünk Benedek Ildikó Annával, a napközi vezetőjével, aki elmondta, az intézmény összes csoportja szervez tevékenységeket a gyermekhét során. Azért tervezték egyhetesre a gyermeknapot, hogy lehetőségük legyen több eseményt lebonyolítani, de sehol ne kelljen nagy tömegbe összegyűjteni a gyermekeket, kisebb csoportokban vehessenek részt a rendezvényeken – magyarázta az igazgatónő. Így például pénteken, a bábelőadás után is több helyszínre és kisebb csoportokban látogattak el a gyermekek. Tevékenységeket szerveztek az alsó és felső parkban, a képtár udvarán, a művelődési háznál. A hét folyamán – ma – folytatódik a gyermekközpontú foglalkozások sora, rajzversenyre is sor kerül, a városi művelődési házban lesz a kiállítás, a legsikeresebb művek alkotóit díjazzák.

A járványhelyzet ellenére a napközibe beíratott gyermekek mintegy kilencven százaléka látogatja rendszeresen az intézményt. A szülők örömmel vették a gyermekhét megszervezését, a bábelőadásról úgy vélekedtek, ezzel sokat tágul a gyermekek látóköre. De akadt olyan is, aki azt kérdezte: hogyan mennek az előadásra, ha netán esik az eső? „Az esőt is meg kell tapasztalniuk a gyerekeknek. Nem hideg eső, nyári eső, minden cseppje aranyat ér. Megfelelően felöltözünk, esőernyővel, esőköpennyel indulunk útnak” – értékelte Benedek Ildikó Anna. Hozzáfűzte: érezték a hiányát, hogy egy évig nem mehettek bábszínházba, nem szervezhettek eseményeket, a gyermekeken is látszott, nélkülözik az ilyenfajta nevelést, hiszen erre is nagy szükség van.