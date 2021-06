Új épületben a református óvoda

Berekméri Annamária, az iskola igazgatónője lapunknak elmondta, hogy a felújításra elsősorban azért volt szükség, mert kinőtték az óvodát, melynek sokáig egy egykori lakóház adott otthont. Már rég ráfért volna az épületre egy alaposabb felújítás, de erre nem kerülhetett sor, míg nem tisztázták a tulajdonjogot. Valamikor egyházi tulajdonban volt, ezért a 90-es évek elején visszakérte az egyház, de a dokumentáció hiányos volta miatt ez a folyamat elakadt, hosszú ideig nem lehetett pályázni a felújítására, átalakítására, csak állagmegőrzési munkálatokat végezhettek. 2013-ban vette át az intézményt a Református Kollégium, és ezzel újrakezdődött a tulajdonjog tisztázásának folyamata, melynek végén az épület a városi tanács birtokába került, és végre egy nagyobb befektetés is megtörténhet.

Mint megtudhattuk, kívülről nem változik meg az épület, de teljes felújítást végeznek, másképp alakítják ki a belső tereket. Az előtérből külön nyílik majd mindhárom csoport terme, a pincetérben tornaterem lesz, hátulról pedig egy új épületrészt is csatolnak hozzá, melyben lesz egy nagy közösségi terem. Arra is figyelmet fordítanak, hogy minden elérhető legyen a mozgássérültek számára. Az udvart is átalakítják, s uniós normáknak megfelelő játszóteret szerelnek fel rajta. Felszámolják a konyhát, de a szakácsnőjük továbbra is alkalmazásban marad, egy kimondottan erre a célra használt épületben készíti az ételt, amit naponta beszállítanak az óvodába. Ez már jelenleg is így működik, az ideiglenes óvodaépületben sincs konyha.

A felújítási munkálatokat az önkormányzat finanszírozza, és bérli a most használatba vett ingatlant is az óvoda számára. Vargha Fruzsina alpolgármester lapunknak elmondta, hogy helyi szakember, Zsigmond Pál és Planshow nevű cége dolgozta ki az új óvodaépület terveit, a kivitelező pedig a Maros megyei A&G Bing Decor.

Berekméri Annamária szerint az ideiglenes óvodában jól elférnek a gyerekek, talán még tágasabb is, mint a sajátjuk volt, mindenekelőtt azonban annak örülnek, hogy ilyen közel sikerült épületet találniuk, mert sem a költözés, sem az óvodába járás szempontjából nem volt mindegy a távolság. A Református Kollégium szemben lévő elemi osztályaiba jár több gyermeknek a testvére, a szülőknek sokkal nehezebb hozni-vinni a gyermekeket, ha nem egymás mellett van az óvoda és az iskola. Hozzátette: hálásak az önkormányzatnak, hisz a lehető legjobb körülményeket biztosítják számukra az ideiglenes helyzetben, így valójában nekik szinte mindegy, hogy a kivitelezőknek sikerül-e befejezniük a tervezett, 8 hónaptól egy évig terjedő időszakban az óvoda átalakítását vagy sem.

Vas Enikő Margit, az óvoda vezetője elmondta, hogy a gyermekeknek is nagyon tetszett az új óvoda, örömmel fedezték fel az épületet és az udvart, ahová a játszóteret is sikerült átköltöztetni. Mint mondta, a hosszú kényszerszünet után nemcsak egymásnak örültek a kicsik, hanem az óvodának is, melyet palotának neveztek el. Nehéz volt ugyan a beszoktatás, mert ezúttal nemcsak egy csoportot, hanem egyszerre hatvan gyermeket kellett beszoktatni, de most már minden olajozottan működik. A költözésben és az új épület megfelelő kialakításában a szülők segítették az óvoda alkalmazottjait.

Az igazgatónő hozzátette, hogy még a virágokat is átmentették a régi óvoda udvaráról, ami apróság, de ezek között az apróságok között húzódik meg a legfontosabb dolog: az intézmény szellemisége, lelkülete. Örömmel tapasztalják, hogy ezt érzékelik és értékelik az emberek, elsősorban a Refibe iratkozók száma mutatja, hogy ebben az értékválságos világban egyre nagyobb igény van arra a lelki többletre, amit az egyházi iskolák nyújtanak a gyermekeknek – mondta végezetül Berekméri Annamária.