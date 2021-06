Egyelőre festő és szobrász szakokkal, összesen 30 hellyel indul a képzőművészeti egyetem Sepsiszentgyörgyön; az akkreditálást június közepére várják, felvételi szeptemberben lesz – jelentette be Vargha Fruzsina alpolgármester. Az új felsőoktatási intézmény a pécsi tudományegyetem művészeti kara és a Sapientia-egyetem együttműködésében rajtol.

Székhelye egyelőre nincs. Az elképzelés az, hogy idővel az Arénával szemközt épülő egyetemi negyedbe költözik, addig pedig a városban keresnek számára helyet. Műtermekre és előadótermekre is szükség van, amelyeknek közel kell lenniük egymáshoz, tehát nem egyszerű a feladat, de már körvonalazódott egy ideiglenes megoldás: a festészeti kar a Gyárfás-ház – ennek felét az idén vásárolta meg az önkormányzat – két termében kezdheti meg működését, a szobrászoknak pedig az egykori dohánygyár egyik termét alakítják át mozgatható falakkal, ha a jövő héten sikerül aláírni az adásvételi szerződést a műemlék épületegyüttesre. Korábban a tüdőkórházat szemelte ki a város a képzőművészeti egyetem számára, de ezzel is meg kellene várni az új klinika felépítését, Vargha Fruzsina szerint lemondanak erről a tervről.

Az ősszel induló képzőművészeti egyetem tanári karának egy része helybeli, illetve székelyföldi: a festészeti szakot Ütő Gusztáv sepsiszentgyörgyi művész fogja irányítani, a szobrászatot a székelyuudvarhelyi Berze Imre és a sepsiszentgyörgyi Péter Alpár. Kezdetben pécsi tanárok is oktatnak, de Vargha Fruzsina reméli, hogy idővel helyi művészekkel és tanoncokkal telik meg a művészképzés, és más szakokkal is bővülni fog. Azt még nem tudni, hogy a kezdeti 30 helyből hány lesz államilag támogatott (ingyenes), de azt már igen, hogy budapesti és szegedi fiatalok is érdeklődnek iránta. Az első felvételi várhatóan vegyes lesz: egy online feltöltött portfólióból és gyakorlati próbából tevődik össze.