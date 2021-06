Sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Kulcsár-Terza József felidézte, a román parlament tavaly nagy többséggel fogadta el azt a – két szociáldemokrata képviselő által kezdeményezett – törvénytervezetet, mely a trianoni békeszerződés évfordulóját ünnepnappá nyilvánítja. Miért jó ez a törvény, mit tartalmaz, kinek használ? – tette fel a kérdést a képviselő, aki úgy véli, az említett jogszabály elfogadása egyértelműen azt jelzi, „nem szeretnek minket”. Trianon óta eltelt száz év, és most is érezzük a következményeit – fűzte hozzá. Megemlítette, hogy múlt héten újból felkereste a feketehalmi börtönben raboskodó kézdivásárhelyi fiatalembereket, elválásukkor Szőcs Zoltán azt mondta: ha nem lett volna Trianon, ő sem ülne a börtönben. „Mindketten tudják, azért vannak börtönben, mert magyarok” – szögezte le, s felvetette: ilyen körülmények közt mit tudnánk mi, magyarok ünnepelni? Álláspontja szerint, a magyar közösség tagjai akkor érezhetnék magukat teljes jogú állampolgároknak, ha a gyulafehérvári ígéreteket betartanák, a nyelv- és szimbólumhasználatot engedélyeznék. Ugyanakkor Székelyföld területi autonómiájáról egyelőre még beszélni sem akar és nem is szeretne a román hatalom – tette hozzá.

Kitért arra is, hogy június 4-én ismét Sepsiszentgyörgyre készül a Calea Neamului Egyesület, mely tavaly is a megyeszékhelyen ünnepelte Trianon napját, és ezúttal más rendezvényt ígérnek, „biztos, provokálni fognak” – mondta Kulcsár-Terza József, s arra kérte a helyi közösséget, ne dőljön be ennek.

Az RMDSZ színeiben megválasztott képviselő beszélt arról is, hogy levelet intézett a belügyminisztériumhoz, miután március 15-e előtt George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség elnöke Sepsiszentgyörgyön kijelentette, hogy az RMDSZ terrorista szervezet. „Próbálták már a magyarokat terroristának bélyegezni a Beke–Szőcs-ügyben is” – jegyezte meg, miközben ismertette, beadványára azt válaszolták a belügyminisztériumból: a jelzettek kapcsán nem azonosítottak semmilyen bűncselekmény elkövetésére utaló jelet. „Vajon ebben az országban bárkinek bármit lehet mondani? – vetette fel. Zavaró, hogy egyeseknek bármit lehet, de ha mi a jogainkat követeljük, s ez a követelés nem valaki ellen irányul, akkor is baj van” – fogalmazott.

Újabb tárgyalás következik

A börtönbizottság negyedszer tárgyalta és jóváhagyta Beke István és Szőcs Zoltán feltételes szabadlábra helyezési kérelmét, így június nyolcadikán Szőcs Zoltán, kilencedikén pedig Beke István ügyének tárgyalása következik a bíróságon – ismertette tegnap Kulcsár-Terza József, aki úgy fogalmazott: ha van igazság, akkor szabadon kellene engedniük a kézdivásárhelyi fiatalembereket.