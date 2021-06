A koronavírussal fertőzött beutalt betegek számának csökkenésével egyre több osztályon térhet vissza a korábbi ellátási rend, ezzel egy időben a betegek látogatását is lehetővé teszik – közölte az intézmény menedzsere. Dr. Roșu Mátyás orvos igazgató elmondta, az elmúlt egy hét alatt 190 pácienst utaltak be a megyei kórház különböző osztályaira és 178-an távoztak, az átlag bentfekvési időszak 5,6 nap volt.

Jelenleg tizenegy koronavírusos pácienst kezelnek a megyei kórház fertőző osztályán, a nyolc gyanús eset közül hárman intenzív terápiás ellátásra szorulnak, egy betegnél lélegeztetőgépet használnak. Az elmúlt hét alatt kilencen hagyták el a kórházat a koronavírussal kezelt páciensek közül és egy halálesetet jegyeztek ezzel a fertőzéssel összefüggésben, egy 91 éves férfiról van szó, akinek több társult betegsége is volt – mondották.

A beteglátogatási programról a kórházvezetők elmondták, a járványügyi szabályzatoknak megfelelően fognak eljárni, egy beteget egy nap egyetlen hozzátartozó látogathat meg, ennek időtartama legtöbb 15 perc lehet és be kell tartni a mindenkire érvényes járványügyi védekezési szabályokat, a megfelelő távolságtartást és a maszkiviselést. Kérdésre válaszolva a kórházmenedzser elmondta, a szüléseknél jelen levő (rokoni) személyekre vonatkozó legújabb rendelkezések gyakorlatba ültetésének útmutatói még nem tisztázódtak, amint egyértelművé válik a törvény eme előírása, azonnal tájékoztatnak róla és alkalmazzák a mindennapi gyakorlatban.

Egy négy éve működő, a járvány miatt egy ideig szünetelő programról is beszámolt a menedszer, ami arról szól, hogy a újszülöttekről készült fotókat ingyen biztosítja a kórház azoknak, akik ezt igénylik, az érintett vállalkozóval kötött szerződésben rögzítik, hogy a szülő ezt saját maga kéri. Ez egy nyugaton is jól bevált program, a szülők gyakran élnek ezzel a lehetőséggel, hogy rögzítsék az elő pillanatokat a babákkal, aki kéri, itt is megkaphatja a kórház ajándékaként ezt a fotót – mondotta a menedzser.