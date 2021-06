Június elején Sepsikőröspatakon

Látogatásunk idején épp az említett cég vezetőjét várta a polgármester. Elmondta, hogy a munkálatoknál használt erőgépek gyengék, hiányosak, sorozatosan meghibásodnak, a munkacsoport is afféle Pató Pál módjára dolgozik. Egyszer már leállította a munkálatokat, és felszólította a cégvezetőt: ha nem tesz rendet, kénytelen lesz végleg leállítani, és viselje a következményeket. Csak akkor folytathatják a munkát, ha a belső utcákon elsimítják a földet, kavicsoznak és közlekedésre alkalmassá teszik az eddig elvégzett szakaszokat.

– Mi lesz Kálnok szennyvízhálózatával, ami nincs benne ebben a programban? – vetettük fel.

– Reméljük, hogy az ősszel szó lehet róla, mert állítólag lesz egy újabb kiírás kétezernél kevesebb lakossal rendelkező községek számára, és mi is pályázni fogunk.

– Milyen más munkafront működik a községben s melyek a jövőbeni tervek-elképzelések?

– Dolgozik egy hazai cég a községháza teljes belső felújításán. Jól haladnak, az emeleti részt befejezték, most a földszinten folyik a munka, s megkezdték a nagyon szép és mutatós boltíves pincerész felújítását is, remélem, hamarosan befejezik. Dolgoznak a két település kultúrotthonainak felújítási tervezetein, ezeknek is hamarosan készen kell lenniük. Ha ezeken is túl leszünk, meg lehet kezdeni a Kálnoky Ludmilla nevét viselő iskola régi épületének munkálatait. Terveink között van a községközpontban és Kálnokon is két-két új híd megépítése és egy erdei út felújítása. Az elkövetkező héten meghirdetjük erre a versenytárgyalást, remélem, hogy szerencsénk lesz egy szavatartó és minőségi munkát végző kivitelező céghez. Hamarosan átvehetjük Kőröspatakon a vadonatúj óvoda épületét, jelenleg folyik a bebútorozása, és az ősszel kezdődhet benne a tevékenység. Még nincs vége az elképzeléseknek, a jövő héten tesszük le a közvilágításhoz szükséges okiratokat, meghirdetjük a licitet. Kormányszinten is megmozdult valami a két települést, Sepsikőröspatakot és Árkost egyaránt érintő Bánya-tó ügyében – tette hozzá a községvezető –, ugyanis Könczei Csaba képviselő tudtunkra adta, hogy személyesen a minisztert és a miniszterelnök-helyettes Kelemen Hunort is tájékoztatták az ügyben, utóbbi pedig megígérte, hogy hamarosan a terepen ismerkedik a kérdéskörrel.