Az uniós koronavírus-igazolvány bevezetését a bizottság javasolta a tagállamok közötti biztonságos utazás feltételeinek megteremtésére. Az igazolvány ellenőrzését lehetővé tevő portál működését biztosító rendelet július 1-jétől válik alkalmazandóvá.

Minden olyan tagállam, amely elvégezte a technikai teszteket és készen áll az igazolványok kiállítására és ellenőrzésére, önkéntes alapon már most megkezdheti a rendszer használatát. Eddig hét tagállam döntött úgy, hogy csatlakozik a portálhoz és megkezdi az első uniós igazolványok kiállítását: Bulgária, Csehország, Dánia, Németország, Görögország, Horvátország és Lengyelország.

Az igazolvány díjmentes, magas fokon védi a személyes adatokat, digitális formában vagy papíron lesz elérhető. A tanúsítvány bizonyítékul fog szolgálni arra, hogy tulajdonosa védőoltást kapott a koronavírus ellen vagy tesztet végeztetett, amelynek eredménye negatív lett, esetleg felgyógyult a betegségből.

A portálszolgáltatás lehetővé teszi az összes igazolvány QR-kódjaiban található biztonsági elem ellenőrzését. Az igazolványokban szereplő személyes adatokat utazás alkalmával a célország nem őrizheti meg, és uniós szinten sem jön létre központi adatbázis. Közös uniós szabályrendszer teszi majd lehetővé, hogy az egyik tagállamban kiadott igazolványt egy másik uniós országban is elfogadják.

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa között május 20-án létrejött megállapodás szerint a tagállamoknak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által engedélyezett vakcinákról szóló igazolásokat kell elfogadniuk. Ezek jelenleg: Pfizer–BioNTech, Moderna, AstraZeneca és Janssen.

Az egyes tagállamok dönthetnek arról, hogy olyan oltóanyaggal elvégzett oltásról szóló igazolást is elfogadnak-e, amelyet egy másik tagállam saját eljárásban engedélyezett, vagy amely az Egészségügyi Világszervezet (WHO) veszélyhelyzeti alkalmazási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján szerepel.