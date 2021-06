Jóváhagyták a 12–15 éves gyermekek oltását

Valeriu Gheorghiță katonaorvos, az oltási kampány koordinátora szerint Románia az Európai Unióban elsőként kezdte meg a 12–15 évesek beoltását. A kiskorúak csak egy szülő vagy a törvényes gyám jelenlétében és beleegyezésével kaphatják meg a vakcinát. Az internetes előjegyzési portálon tegnaptól lehetővé vált az időpontfoglalás a 12 évet betöltött kiskorúak számára is, de a szülők előzetes regisztráció nélkül is elvihetik gyermeküket valamelyik oltóközpontba. Bukarest 4. kerületének parkjában, az úgynevezett Gyermekvárosban tegnap megnyílt az ország első, kifejezetten gyermekeknek szánt oltóközpontja is. A Bors–Ártánd átkelő után tegnap további határállomásokon nyílt ideiglenes oltópont a külföldről – adott esetben kifejezetten az oltás miatt – Romániába érkező utasok számára. Mind a Csanádpalota–Nagylak II. autópálya-határátkelőn, mind a bukaresti Henri Coanda nemzetközi repülőtéren a Johnson&Johnson oltóanyagát használják, amelyből nem szükséges második dózist is beadatni a fertőzés elleni védettség megszerzéséhez.

Romániában egyébként az utóbbi két-három hétben felére csökkent az amúgy sem túl magas oltási hajlandóság: most már a napi 20 ezret sem éri el a vakcinára jelentkezők száma. Eddig 4 338 000 ember, a felnőtt lakosság 26,9 százaléka kapott legalább egy adag vakcinát. Az egészségügyi szakemberek szerint az oltás iránti érdeklődés visszaesése a fertőzések számának látványos csökkenésével függ össze.