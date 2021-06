Magyarországon is elfogadják a román oltási igazolást

Előző írásunk

EZENTÚL A DIÁKOK IS OSZTÁLYOZZÁK A TANÁROKAT. A következő tanévtől nemcsak a tanárok osztályozhatják a diákokat, hanem ez fordítva is megtörténik. Már el is készült az űrlap, amelyet a diákoknak félévente ki kell majd tölteniük, hogy ezzel értékeljék az érintett pedagógus tevékenységét.