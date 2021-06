Második alkalommal érkeznek a trianoni békeszerződés tavaly hivatalos ünnepé nyilvánított évfordulóját megünnepelni a román szélsőséges szervezetek, élükön a szélsőjobboldali Nemzet Útja Egyesülettel. A szervezethez ez alkalommal is csatlakozott a tavaly is jelenlévő fővárosi Noi Csoport, valamint további három egyesület. A közösségi hálón meghirdetettek szerint az ünneplők délután hatkor az Állomás negyedben található román katona szobránál gyülekeznek, majd a központi Mihai Viteazul térre vonulnak, az egyházi szertartással egybekötött ünneplés helyszínére. Az önkormányzat szerdán engedélyezte a rendezvényt.

A Nemzet Útja (Calea Neamului), valamint annak vezetője a brassói illetőségű Mihail Târnăveanul hosszas bejegyzésben számol be a Facebookon arról, hogy „nem sikerült megállítani a sepsiszentgyörgyi Trianon Felvonulást”, annak ellenére, hogy a magyar szervezetek ezt kérték – az Erdélyi Magyar Szövetség társelnökei Antal Árpádhoz fordultak azzal a kéréssel, hogy ne engedélyezze a megmozdulást. A bejegyzés szerzői szerint az önkormányzat szerdán „kénytelen” volt jóváhagyni a rendezvényüket, nem lévén jogi alap ennek megtagadására. Megemlítik, hogy a Székely Nemzeti Tanács is megemlékezést hirdetett kevéssel az általuk szervezett ünnepség előtt. Utóbbi kapcsán azt állítják, hogy az általuk „román- és alkotmányellenesnek” tekintett megemlékezésen, melyen ismét több ezer magyar vesz majd részt, a korábbi évekhez hasonlóan, most is „az úgynevezett székelyföld területi autonómiáját fogják kérni a résztvevők”, és elítélik a trianoni békeszerződést, azaz a Gyulafehérváron 1918 december 1-jén kihirdetett Nagy Egyesülés nemzetközi megerősítését. A bejegyzésben továbbá megemlítik, hogy a megemlékezésnek mondott „autonomista gyűléseken” az SZNT vezetőin, tagságán kívül az RMDSZ több politikusa, köztük Antal Árpád polgármester, valamint Tamás Sándor a megyei önkormányzat vezetője is részt vesznek, illetve az önrendelkezést követelő feliratok, valamint „Magyarország és a „székelyföld” zászlajai láthatóak. Az egyesület vezetői a „magyar autonóm területekről álmodozó uraknak és elvtársaknak” is üzennek, miszerint „hiába siratják a trianoni békeszerződést”. Erre szeretnének többek között emlékeztetni a sepsiszentgyörgyi felvonulással és ünnepséggel, mely ígéretük szerint messze felülmúlja majd a tavaly a járványhelyzet és a sepsiszentgyörgyi önkormányzat „nem túl barátságos” hozzáállása miatt igen szerényre, nagyjából száz részvevővel lezajlottat.

Ami az ünnepségük programját illeti, 18 órakor gyülekeznek az Állomás negyedbeli román katona szobránál, majd egy imát és áldást követően „hazafias dalokat énekelve”, száz román zászlóval, valamint óriásmolinókkal vonulnak a városon végig, egészen a Mihai Viteazul szobor elé. A bejegyzések szerint a molinókon egyebek mellett a Kárpátokon átkelő román hadtestek, a gyulafehérvári 1918-as nagygyűlés, a budapesti Országház előtt 1919-ben pózoló román csapatok képei, Nagy Románia térképe, valamint a Noi Csoport üzenete szerepelnek majd. A Mihai Viteazul téren az egyházi szertartást felszólalások követik, majd hazafias énekek és versek hangzanak el, a dobollópataki Resurrectió kórus előadásában.