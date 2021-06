A Sepsi OSK szerda este közösségi oldalán újabb játékos érkezését jelentette be. Cvetelin Csuncsukov az előző idényben meglepetésre felsőházi rájátszásba jutó Academica Clinceni mezét cseréli piros-fehérre. A sepsiszentgyörgyi csapat két évre szóló szerződést kötött a 26 éves bolgár csatárral, egy év hosszabbítási opcióval.

„Cvetelin Csuncsukov személyében új csatárral erősíti meg játékoskeretét a Sepsi OSK. A 26 éves bolgár játékos két szezonra kötelezte el magát klubunkhoz, egy év hosszabbítási opcióval. Cvetelin Csuncsukov legutóbb az Academica Clinceni színeiben szerepelt kölcsönben a Szlavia Szófia együttesétől, de pályafutása során megfordult a Cserno More, Ludogorec, Botev Plovdiv vagy RK Rakovszki csapatánál is. Cvetelin, sok sikert kívánunk nálunk!” – olvasható a közleményben.

A 187 centiméter magas labdarúgót 2020 augusztusában a Szlavia Szófia adta kölcsön az Ilfov megyei együttesnek. A bolgár csatár 29 mérkőzésen lépett pályára az Academica Clinceni színeiben, ezeken öt gólt és két gólpasszt jegyzett. A korábbi utánpótlás válogatott csatár 2019-ben egy csehek elleni Eb-selejtező mérkőzésen a felnőtt nemzeti csapatban is bemutatkozott. A Levszki Szófia kötelékében nevelkedett játékos hazájában a Botev Plovdiv, az FC Rakovszki, a Ludogorec Razgrad, a Cserno More és a Szlavia Szófia csapatánál is megfordult.

Csuncsukov 2016-ban és 2017-ben bajnoki címet nyert a Razgrad mezében, míg 2018-ban kupagyőzelmet ünnepelhetett a Szlavia játékosaként. Korábban Bajnokok Ligája és Európa-liga selejtező meccseken is lehetőséget kapott, utóbbiban egy gólt is szerzett. A bolgár élvonalban 110 mérkőzésen 21 gólt szerzett és 13 asszisztot osztott ki. (miska)