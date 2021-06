Álmok határok nélkül

Amikor a falu egyetlen telepes rádiójából recsegően áradó lelkesedés alapján választottak maguknak örök kedvencet, apám jelesül Puskást, mert hát, teszi azért hozzá fejlett realitásérzékkel, mindig az a legnépszerűbb, aki a gólokat rúgja.

Saját bőrén is tapasztalta, hogy így működik ez a dolog, a fél életét a helyi harmadosztályú csapatban futballozta át, rúgta a gólokat számolatlanul. Ő volt az apró robbanékony csatár, aki öt méteren hatot vert a védőre, és akitől csak örökölni lehetett a labdát. Soha nem hagyta el a székelyföldi várost, pedig a családi legenda szerint a máramaros­szigetiek egy vasúti vagon első osztályú fenyődeszkát kínáltak, ha odaköltözteti a góljait. Puskás sem hagyta el soha Kispestet – ötvenhat az más, akkor menni kellett... –, maradt hát ő is Szentgyörgyön, s még éveken át ünnepelték a kisváros szurkolói, amint a bolondját járatta a hatalmas védőkkel.

Ültünk egy padon, szemünk előtt a sokkal szebb korokat is megélt pálya percekkel azelőtt, hogy a gépek elkezdték volna előbb mindent megsemmisítő, majd építő munkájukat. Féltem, féltettem, de ő nem hagyta magát. Mi több, ő kezdett vigasztalni. Újra elmesélte a korábban sokszor hallott történetet, amikor nagyváradi diákként várt a hazafelé tartó vonatra, amely meg is érkezett, de nem indult tovább, míg be nem fejeződött az 1954-es világbajnokság magyar–uruguayi negyeddöntője. Szepesi szólt a hangosbemondón a váradi állomáson, az emberek mozdulatlanná dermedve várták a meccs végét, a győzelmet, amely közös volt, még akkor is, ha néhány kilométerrel odébb végérvényesen elválasztónak szánt határt húzott közénk a történelem.