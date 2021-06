Átlépte a hatvanötezret a háromszéki oltási központokban és a családorvosoknál beoltott személyek száma, a beoltottak kevesebb mint fele kapta meg a második vakcinát is, de még mindig sokan érkeznek más megyékből oltásra. Ágoston László megyei közegészségügyi igazgató elégedetlen a háromszéki lakosság átoltottsági arányával, nem érti, hogy sokakat mi tart vissza attól, hogy beoltassák magukat.

Sepsiszentgyörgy lakosságának ötöde (több mint 13 ezer ember) oltatta be magát, Kovásznán és Kézdivásárhelyen is közel ugyanilyen arányban vettek részt az oltáson, Barót lemaradt, itt 10 százalékosnál alacsonyabb az átoltottság.

Lapunk kérdésére, hogy mit tesz a megyei közegészségügyi igazgatóság az oltási kedv növeléséért, Ágoston László azt mondta, folyamatosan kérik a községközpontok polgármestereit és a családorvosokat, hogy tudatosítsák a lakosságban a koronavírus elleni oltás fontosságát, és ahol a családorvos nem vesz részt az oltási kampányban, oda az igazgatóság által szervezett mobil oltócsapat száll ki, ellenben ezt a településeknek kérniük kell. A terepmunkát már szombaton megkezdik, 10 órától Torján oltják a lakosságot, majd jövő héten újabb falvakban immunizálnak a mobil csapatok szakemberei, a következő menetrend szerint: hétfőn Bölönben, kedden Nagyborosnyón és Vargyason, szerdán Nagyajtán és csütörtökön Dálnokon, minden alkalommal 16 órától. Nincs szükség előjegyzésre, de kérik a lakosságot, aki teheti, jelezze a polgármesteri hivatalnál, hogy részt venne az oltási kampányban, ennek alapján tudják megítélni, adott községközpontba hány adag vakcinát vigyenek. Minden helyszínen a Pfizer és a Jonhson & Johnson oltóanyag közül lehet választani. Említett településeken alig 2–4 százalékos a lakosság átoltottsága, de rajtuk kívül még tucatnyi köz­ség szerepel 5 százalék alatti aránnyal.

Lapunk érdeklődésére az igazgató elmondta, a 12–15 éves korosztály oltását ugyanazokban a központokban és családorvosi rendelőkben végzik, ahol a felnőtteket oltják, a gyermekeknek kötelezően a szülővel kell megjelenniük. Ajánlja, hogy az osztályfőnökök beszéljenek a diákoknak az immunizálás fontosságáról, az erre vonatkozó döntést ellenben a szülők hozzák meg.

Az Európai Gyógyszerügynökség a múlt héten engedélyezte a 12–15 évesek beoltását a Pfizer/BioNTech vakcinával, a korosztály oltása az országban hivatalosan szerdán kezdődött.

A prefektúra tájékoztatója szerint ezen a hétvégén, szombaton és vasárnap megszervezik az oltási maraton második részét a megyeszékhelyen, a Sepsi Value Centre parkolójában. Naponta 10 és 20 óra között várják az érdeklődőket, előzetes regisztráció nem szükséges, a jelentkezők személyazonossági igazolványuk felmutatásával megkaphatják az egydózisú Johnson & Johnson vakcinát vagy a Pfizer BioNTech által kifejlesztett oltóanyag első (esetenként akár a második) adagját.

A múlt hét végén a hasonló akció során több mint kétszázan kapták meg a vakcinát ezen a helyszínen. Ráduly István prefektus arra hívja fel a figyelmet, hogy ne ringassuk magunkat abban az illúzióban, hogy most jók a statisztikai adatok, elmúlt a járvány és biztonságban vagyunk. „Háromszéken mindössze 20 százalék körül van az átoltottság. Ennek legalább a háromszorosa szükséges ahhoz, hogy többé-kevésbé biztonságban legyünk. Arra kérek minden be nem oltott személyt, különösen a Sepsiszentgyörgy körüli falvakból, hogy jöjjenek, immunizálják magukat. Oltassuk be minél többen magunkat, hogy visszatérhessünk régi életünkhöz” – nyilatkozta.