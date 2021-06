Színház BEMUTATÓ A TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZBAN. Június 8-án, kedden 19 órától Sepsiszentgyörgyön a kamarateremben O. Horváth Sári Életigen című darabját mutatja be a színház. Rendező: Kiliti Krisztián. A következő előadások: június 10-én és 12-én 19 órától a kamarateremben.

Kovács Levente szerzői estje és könyvbemutatója

Tabuk és távolságok címmel kerül sor Kovács Levente marosvásárhelyi író, egyetemi tanár szerzői estjére és Trinidad messze van című legutóbbi regényének bemutatójára Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében június 8-án, kedden 18 órától. A rendezvényen a szerző beszélgetőtársa Nagy Miklós Kund marosvásárhelyi művészeti szakíró, szerkesztő. Felolvasnak: László Zsuzsa és Tulit Éva színművészek.

Házigazda: Szonda Szabolcs könyvtárigazgató.

Kiállítás

Sepsiszentgyörgyön a Keresztes-házban (Gróf Mikó Imre utca, 9. szám) június 2. és 11. között hétköznapokon 11–15 óráig újra látogatható a Mikó 160 című iskolatörténeti kiállítás. A járványügyi helyzet enyhülésével a kiállítás szervezői szeretnének lehetőséget biztosítani azon érdeklődőknek is, akiknek nem volt alkalmuk megtekinteni a kiállítást. Szervezők: Magyar Kulturális Intézet, Sepsiszentgyörgy, Székely Mikó Kollégium. A belépés díjtalan.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. A 2020/21-es évadot június 24-én a Tiszta című előadásával zárja az együttes 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. Jegyeket a központi jegyirodában lehet vásárolni hétfőtől csütörtökig 9–16 óráig, pénteken 9–13 óráig. Telefon: 0267 312 104.

Rádió

A Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai, élő adásai: 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától Irgalmasság rózsafüzér, 17.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 17.50-től Jézus szíve litánia, 18 órától szentmise Szatmárnémetiből a Kálvária-templomból, 19.15-től A hét plébániája Gábor Annával, 22 órától Zsolozsma-kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi programja kedden: 17 órától Tom és Jerry (románul beszélő), 17.30-tól Lelki ismeretek (magyarul beszélő), 19.15-től Anya (román felirattal), 19.30-tól Szörnyella (román felirattal). Pénztár-nyitvatartás és jegyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig. Telefon: 0787 526 102; honlap: arta.cityplex.ro.

Lakossági fórumok Erdővidéken

Barót Város Önkormányzata lakossági fórumokat, falugyűléseket szervez Baróton, illetve a hozzá tartozó településeken, Bodos kivételével, ahol a május 6-i falufelelős-választást követően falugyűlésre is sor került. A június 7–16. között zajló találkozókon az elmúlt fél esztendő önkormányzati történéseiről és megvalósításairól, illetve az elkövetkező időszak tennivalóiról és terveiről beszélnek. A résztvevők is elmondhatják az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a helyi tanács munkájával kapcsolatos véleményüket és észrevételeiket, illetve feltehetik a különböző témákkal kapcsolatos kérdéseket. A találkozók tervezett helyszínei és időpontjai: Miklósváron ma 19 órától a kultúrotthonban; Baróton június 8-án, kedden 19 órától a Városi Művelődési Ház nagytermében; Bibarcfalván június 11-én, pénteken 19 órától a kultúrotthonban; Köpecen június 15-én, kedden 19 órától a kultúrotthonban; Felsőrákoson június 16-án, szerdán 19 órától a kultúrotthonban.

Pályázat

NAP ÉS A NAPKAPU – GYERMEKEKNEK. A Magyar Kulturális Intézet, Sepsiszentgyörgy és a Tanulók Háza a magyar animáció napja, valamint a gyermeknap alkalmából pályázatot hirdet általános és középiskolás gyermekeknek. A pályázat témája a Nap és a Napkapu. Arra a kérdéskörre várnak választ, hogy: „Mi van a Napkapun túl? – És mit hoznál el onnan?” A pályázók fantáziájára bízzák, hogy szöveget írnak, rajzolnak vagy tárgyakat használnak fel a szemléltetéshez. Virágok, gyümölcsök, a természetben fellelhető természetes anyagok segítségével animációkat hoznak létre és a telefonjukkal rögzítik azt. Az alkotásokat a napkapu2021@gmail.com e-mail-címre várják. Leadási határidő: június 20. A beküldött animációk a Napkapu oldalon, valamint a Magyar Kulturális Intézet, Sepsiszentgyörgy Facebook-oldalán jelennek meg. Az elkészült alkotásokat Sepsiszentgyörgy főterén banneren jelenítik meg grafikus formában. Az animációs filmek elkészítésében Pál Wendel Béla nyújt segítséget. A Magyar Kulturális Intézet, Sepsiszentgyörgy Facebook-oldalán tanító jellegű videó jelenik meg arról, hogyan készítsünk animációt a telefon segítségével.

FOTÓPÁLYÁZAT. Magyarország Agrárminisztériuma újabb kiadványt tervez, melyben a Kárpát-medence gasztronómiai hagyományait, kulináris és egyedi ízvilágát, a tradícionális magyar konyhát megörökítve régi paraszti ételek receptjeit foglalja össze. A projekt az Örökségünk a Kárpát-medence gasztronómiájában nevet viseli, a kiadvány nyersanyagának előkészítéséhez az Agrárminisztérium fotópályázatot hirdet, amelyhez a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete is csatlakozott. Olyan fotókat várnak, melyek legalább 100 éves múltra visszatekintő, hagyományosan elkészített paraszti ételeket mutatnak be, valamint méltónak és érdemesnek tartják arra, hogy a kiadványban helyet kapjanak. A fotók mellett a rajtuk szereplő ételek receptjeit is várják június 25-éig az office@szekelygazda.ro e-mail-címre, a pályázó nevével együtt.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Sensiblu-Dr. Max (0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Székelypetőfalván ma 9–15 óráig; Zabolán ma és 8-án, kedden 9–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Futásfalván, kedden Bereckben folytatja a lomtalanítást. Öt kiló leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából, a bútorokat, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat, minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

HUMORPINCE. Minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót várnak szerdán, június 9-én 18 órától a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház alagsorába. Az egészségügyi szabályok betartása kötelező.