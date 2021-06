A tíz esztendővel ezelőtt alakult sepsiszentgyörgyi klub története eddigi legjobb idényét zárta, hiszen a negyedik helyen fejezte be a román élvonalbeli bajnokságot, majd a nemzetközi kupaszereplésért kiírt osztályozót is megnyerte, így indulhat az Európa Konferencia Liga selejtezőjében. A sikeres szezon után Diószegi László elnök és Hadnagy Attila ügyvezető igazgató értékelte a csapat teljesítményét, beszéltek a koronavírus okozta nehézségekről és az átigazolásokról is szót ejtettek. Leo Grozavu együttese június 15-én kezdi a felkészülést, 25-én az osztrák Kaprunba utaznak edzőtáborba, ahol öt felkészülési mérkőzést is játszanak.

Sikeres idény a nehézségek ellenére

Az elnök és az ügyvezető igazgató is nagyon örülnek a sikeres idényzárásnak, ám bíznak benne, hogy a jövőben ennél még jobb is lehet. Megterhelő időszakon vannak túl, azonban az erőfeszítésük megtérült, hiszen újabb fejezetet írhattak a sporttörténelem könyvébe. Az év elején a koronavírus a háromszéki csapatot sem kímélte, szinte a teljes játékoskeret és a szakmai stáb egy része is megfertőzödött. A hiányzókat nagyon nehéz volt helyettesíteni, ráadásul a vezetőedző és az erőnléti tréner is pozitív tesztet produkált, úgyhogy a másodedzők nyakába szakadt minden, viszont állták a sarat, kihozták az adott helyzetből a lehető legtöbbet. A klubvezetők úgy vélik, ha januárban és februárban nem küzdöttek volna ilyen problémákkal, akkor legalább a harmadik helyet megszerzik.

Diószegi számára az elmúlt idényben a Kolozsvári CFR vendégeként aratott 1–0 arányú győzelem a legemlékezetesebb. Úgy érzi, azzal a sikerrel befogták a rosszindulatú, valótlant állító emberek száját. Szerinte számos kiváló mérkőzést játszottak, örül a győzelmeknek és annak, hogy a felsőházban szerepelhettek. Hadnagy az alapszakaszban játszott Astra Giurgiu elleni mérkőzést emelte ki, ugyanis januárban már sok labdarúgó fertőzött volt, azonban ennek ellenére is jobbnak bizonyultak ellenfelüknél (4–1), a három pont pedig a legjobbkor jött a felsőházba jutásért folytatott harcban.

Az elnök szerint az elmúlt idényben érződött a csapaton, hogy tényleg egy nagy családot alkotnak, ezért is tudták elérni ezeket a kimagasló eredményeket még a koronavírus-fertőzés okozta nehézségek ellenére is. Kiemelte a szurkolók hiányát, akik szintén az említett család tagjai, hiszen több tízezer ember kedveli a sepsiszentgyörgyi csapatot, Diószegi pedig örül, hogy ennyi embernek sikerült örömteli pillanatokat szerezni ebben az emberpróbáló időszakban.

Június 15-én kezdik a felkészülést

Hadnagy kijelentette, arra törekednek, hogy minőségi labdarúgókat igazoljanak, ami nem könnyű feladat, hiszen magasra tették a lécet. Az ügyvezető igazgató szerint a Sepsi OSK már nem kis csapat, a szakértők és az egykori játékosok is elismerik a csapat teljesítményét, a központi médiában is dicsérő szavakkal jellemzik a klubot. A székelyföldi együttes költségvetése elmarad az első három helyezettől, ezért a szurkolók bombahírre nem számíthatnak az átigazolások terén, viszont azon igyekeznek, hogy a lehetőségekhez mérten ütőképes játékoskeretet rakjanak össze. A következő idényben is egyértelmű elvárás a felsőházi rájátszásba jutás, azonban ezúttal a dobogós helyeket célozzák meg.

Diószegi elmondta, nagy feladat hárul rájuk, próbálják megismételni az elmúlt idényben elért eredményeket, tartani akarják ezt a szintet, amelyet ha sikerül megvalósítani, akkor igazán elégedettek lehetnek. Kiemelte, hiába álmodoznak bajnoki címekről és Bajnokok Ligája-részvételről, hiszen ennek kivitelezéséhez több kell, mint amit jelenleg a Sepsi OSK nyújtani tud. Az elnök hozzátette, az eddigi álmai valóra váltak, a jövőben lépésről lépésre haladnak előre.

A sikeres idény után a játékosok és a szakmai stáb június 15-ig megérdemelt pihenésüket töltik, ekkor kezdetét veszi a nyári felkészülés, az orvosi vizsgálat után pedig 19. és 23. között hazai környezetben edzőtáborba vonulnak. Június 25-én az osztrák Kaprunba utaznak, ahol július 9-ig tartózkodnak, az edzések mellett pedig öt felkészülési mérkőzést is játszanak. A román élvonalban július 16. és 19. között rendezik az első fordulót, majd 22-én megkezdik szereplésüket a Konferencia Liga selejtezőjében. Hadnagy szerint még szükségük van olyan játékosokra, amelyek képesek magasabb szintre emelni a háromszéki csapat játékát. Éjjel-nappal dolgoznak az átigazolásokon, eközben pedig izgatottan várják a június 16-án esedékes sorsolást, és remélik, hogy a nemzetközi kupa második körében olyan ellenfelet kapnak, amelyet legyőzhetnek, így augusztusban is játszhatnak a Konferencia Ligában.

Mitrea az idény csapatában

A Hivatásos Labdarúgó Liga (LPF) összeállította a 2020–2021. évi román élvonalbeli labdarúgó-bajnokság csapatát, amelybe teljesítményének köszönhetően a Sepsi OSK középhátvédje, Bogdan Mitrea is bekerült. A 33 éves labdarúgó tavaly júliusban szerződött Sepsiszentgyörgyre, minden versenysorozatot figyelembe véve 39 mérkőzésen öltötte magára a piros-fehér mezt, öt gólt szerzett és három gólpasszt is kiosztott. A LPF szerint Mitrea az elmúlt idény egyik legjobb igazolása, továbbá kiemelik, hogy a szezon végére a csapatkapitányi karszalagot is kiérdemelte.

A 2020–2021. évi szezon csapata: * kapus: Mirko Pigliacelli (Craiova) * védők: Deian Sorescu (FC Dinamo), Andrei Burcă (Kolozsvári CFR), Bogdan Mitrea (Sepsi OSK), Nicușor Bancu (Craiova) * középpályások: Ciprian Deac (Kolozsvári CFR), Alexandru Cicâldău (Craiova), Darius Olaru (FCSB) * támadók: Olimpiu Moruțan (FCSB), Cephas Malele (FC Argeș), Florin Tănase (FCSB). Edző: Edward Iordănescu (Kolozsvári CFR).