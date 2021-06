Előző írásunk

A tíz esztendővel ezelőtt alakult sepsiszentgyörgyi klub története eddigi legjobb idényét zárta, hiszen a negyedik helyen fejezte be a román élvonalbeli bajnokságot, majd a nemzetközi kupaszereplésért kiírt osztályozót is megnyerte, így indulhat az Európa Konferencia Liga selejtezőjében. A sikeres szezon után Diószegi László elnök és Hadnagy Attila ügyvezető igazgató értékelte a csapat teljesítményét, beszéltek a koronavírus okozta nehézségekről és az átigazolásokról is szót ejtettek. Leo Grozavu együttese június 15-én kezdi a felkészülést, 25-én az osztrák Kaprunba utaznak edzőtáborba, ahol öt felkészülési mérkőzést is játszanak.