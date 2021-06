A pénteken kezdődő, részben budapesti és bukaresti rendezésű Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatott 1–0-ra legyőzte a vendég ciprusi csapatot a Szusza Ferenc Stadionban rendezett felkészülési mérkőzésen. Marco Rossi szövetségi kapitány együttese immár tíz találkozó óta veretlen. Az olasz szakvezető Hahn János és Bolla Bendegúz személyében két újoncot is avatott. A magyar gárda kedden 21 órától Írországgal játszik felkészülési mérkőzést ugyancsak Újpesten.

„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában” – a válogatott találkozóra bő másfél év után visszatérő szurkolók ezzel a felirattal köszöntötték a nemzeti együttest. A mérkőzés előtt egyperces gyászszünettel emlékeztek a május 20-án elhunyt Puhl Sándorra, aki 1994-ben a világbajnokság döntőjének a játékvezetője volt.

Nem kezdett megilletődötten a tartalékos és esélytelenebb, a világranglistán hatvan hellyel a magyarok mögött álló szigetországi együttes, amely letámadásaival helyenként meg is zavarta a hazai csapatot. A felforgatott összeállításban pályára lépő magyar válogatottnak a mezőnyben is egyenrangú ellenfele volt Ciprus, így a 25. percig kellett várni az első hazai lövésre, de Sigér próbálkozása messze elkerülte a kaput. Marco Rossi gárdája a szünetig hátralévő időben többet birtokolta a labdát, de továbbra is kifejezetten visszafogott teljesítményt nyújtott, ennek ellenére a 36. percben egy bal oldali akció végén Schäfer András első válogatottbeli góljával vezetést szerzett.

A második félidő csendesen csordogált, amikor a csereként beállt Dibusz Dénes kétszer is védte Ioannis Pittas váratlan lövéseit. A 60. percet követően az olasz szakember hármas cserével próbálta frissíteni a csapatát, amely ettől lendületesebb és veszélyesebb is lett. A hajrában is mezőnyfölényben játszott a magyar együttes, de még tizenegyesből sem sikerült növelnie az előnyét, ugyanis Nikolics Nemanja büntetőjét hárította a ciprusi kapus.