Intézményesíteni kell a nemzeti régiók együttműködését

A testület meghallgatta és megvitatta Izsák Balázs elnök beszámolóját a nemzeti régiók érdekében indított polgári kezdeményezés sikeresen zárult aláírásgyűjtési időszakáról, annak tanulságairól, ugyanakkor az ügyben szükséges további lépésekről.

A bizottság tagjai egyetértettek abban, hogy a támogató aláírások hatósági ellenőrzésével, majd hitelesítésével párhuzamosan – ennek folyamata több uniós országban, így Romániában és Magyarországon is az illetékes hatóságokkal való kapcsolatfelvétellel kezdődött el – az európai nemzeti régiók együttműködésének intézményesítését is el kell kezdeni. A polgári kezdeményezések lebonyolítását rögzítő jogszabály szerint minden uniós állam saját szakhatósága a papír alapú és elektronikus aláírások adatainak benyújtásától számított három hónapon belül ellenőrzi, illetve hitelesíti az aláírásokat. Ezután a kezdeményező bizottság döntheti el, hogy mikor nyújtja be az Európai Bizottságnak a már hitelesített támogató aláírásokkal együtt a vonatkozó jogszabálytervezetet. „Egyöntetű megerősítést nyert, hogy eme hatalmas munka következményeként még soha nem volt ilyen egységes az SZNT állandó bizottsága, miként az is, hogy a munka folytatásában minden alkalommal köszönettel tartozunk mindazoknak, akik segítettek az aláírásgyűjtés sikerre vitelében” – áll a közleményben.

A bizottság tagjai ugyanakkor megerősítették álláspontjukat, hogy a székelyföldi magyar állampolgárok éljenek szavazati jogukkal a jövő évi magyarországi választásokon, mert „a részvétel nem csupán lehetőség, hanem felelősség és feladat is, erkölcsi kötelesség szavazni és minden törvényes eszközzel segíteni és népszerűsíteni a szavazási folyamatot”.