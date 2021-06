Amint arról beszámoltunk, a rendőrség vasárnap közölte, hogy négy 16 év 17 év közötti fiatalt azonosítottak, akiket a tettel gyanúsítanak. A hatósági közlés szerint ketten festettek, míg a másik két fiatal közben arra vigyázott, hogy ne érjék őket tetten. A rendőrség lapunk megkeresésére nem erősítette meg az értesülést, hogy valóban magyarokról lenne szó – arra hivatkoztak, hogy folyamatban lévő vizsgálatról lévén szó, az eddig nyilvánosságra hozottakon túl egyelőre nem szolgálhatnak további részletekkel.

Az ügyben újdonság, hogy – amint azt Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere lapunknak elmondta –, a városháza is megtette a maga feljelentését az eset kapcsán. A rendőrségnek benyújtott panaszban azt kérik, hogy az elkövetők térítsék meg a felfestettek eltávolításának ellenértékét, ami valamivel több mint 250 lej volt. A városi köztisztasági vállalat, a Tega Rt. munkatársai még szombaton kora este megtisztították a talapzatot. A városvezetés a feljelentésben ugyanakkor azt is jelezte a hatóságoknak, hogy a talapzat burkolatának darabjait nem a feltételezett elkövetők távolították el, a kőlapok már korábban leváltak, az önkormányzat saját vállalata, a Sepsi Útépítő kft. emberei biztonságba helyezték a darabokat, és hamarosan visszarakják azokat a helyükre. Amint azt lapunkban írtuk, a rendőrség a helyszínelést követően még arra is gyanakodott, hogy a márványlapokat is a gyanúsítottak verték le a talapzatról.

A rendőrség amúgy rongálás gyanújával indított eljárást. A hatályban lévő előírások értelmében a tett bűncselekménynek minősül, melyről a büntető törvénykönyv 253-as cikkelye rendelkezik. Az említett cikkely értelmében a rongálás bűncselekményét elkövető személyek alapesetben pénzbírsággal, vagy 3 hónaptól két évig terjedő börtönbüntetéssel sújthatók, kivétel, ha a javak, amelyekben kárt tettek, a törvény által védett kulturális örökség részei. Utóbbi esetben a büntetés 5-től 7 évig terjedő szabadságvesztés is lehet. Lényeges ugyanakkor, hogy amennyiben kiskorú elkövetőkről van szó, akkor a Btk. 113-as és 114-es cikkelye értelmében a 14 és 18 év közötti fiatalok esetében a kiszabható büntetés (pár súlyos kivétellel) szabadságvesztés nélküli javító célzatú intézkedés lehet vagy pénzbírság – a tett súlyosságától és következményeitől függően.