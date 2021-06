TESZTELTÜK! A Wilio 12 perc alatt talált burkolót a számunkra, teljesen INGYEN /X/

Ismét nem okoztak csalódást. A wilio.hu szolgáltatás ígérete szerint pár percen belül bármilyen munkára talál szakembert. A Wilio több ezer szakember szolgáltatását nyújta ügyfeleinek Magyarországon. Ahogy azt a tesztünk is bebizonyította, valóban gyorsan szakértőre találhat. A Wilio már több mint 50 ezer sikeres kis és nagy projektet hajtott végre.

Ezúttal Barbara munkatársnőnk segítségével teszteltük az oldalt, akinek Budapesten, a Béke tértől nem messze volt szüksége teraszburkolásra.

A megbízás hozzáadása egyszerű

„Kezdettől fogva kételyeim voltak afelől, hogy működni fog-e. Burkolóra volt szükségem, hogy rendbe tegye a teraszomat. Kollégáim meggyőztek arról, hogy a Wilión keresztül kifejezetten gyorsan találok majd szakértőt. Valóban, 12 perc alatt sikerült“ - mondta Barbara.

A wilio.hu weboldalán megtalálta a Teraszburkolat alkategóriát a Hidegburkolatokon belül. Feltüntette, hogy kültéri munkáról van szó, mekkora a terasz területe, a burkolat anyaga és méretei, válaszolt arra a kérdésre, hogy megvásárolta-e már a burkolatot, és végül feltöltött egy fényképet a teraszról. „A Wilio kellemesen meglepett. Könnyű volt megadni a megbízást, és gyorsan, problémamentesen sikerült megoldanom“ - tette hozzá Barbara.

A megfelelő ajánlat 12 perc alatt

Barbara tíz percen belül megkapta az első ajánlatot, tizenkét perc múlva pedig felvette a kapcsolatot a szakemberrel, akit aztán ki is választott. „Élvezettel figyeltem, ahogy egymás után érkeztek az ajánlatok. Összesen öt jött. Az általam választottat harmadikként kaptam meg. A mesterember proaktívan kezdett kommunikálni velem. Rákérdezett a burkolat részleteire, és hogy vásároltam-e egyéb szükséges dolgokat. Körülbelül 15 percig tartott a kommunikáció“ - mesélte Barbara.

A vélemények segítenek

Ezután egy órát szánt rá, hogy megnézze a vele kapcsolatba lépő szakemberekről írt véleményét. „A szakember, aki felhívott, kiváló értékelésekkel és sok elégedett megbízótól kapott jó véleménnyel rendelkezett. A többi is megfelelőnek tűnt, de Mészáros úrnak sikerült megnyernie pozitív hozzáállásával. Végül nagyon gyorsan megegyeztünk, és a múlt hétvégén sikerült is lerakni a burkolatot, mivel szó szerint tavaszi időnk volt. A barátaim azzal ijesztgettek, hogy hetekig szakembert fogok hajszolni. A Wiliónak köszönhetően azonban nem így történt. Nagyon meg voltam elégedve, pozitív véleményt is írtam hozzá“ - monda vidáman Barbara.

A Wilio számokban kifejezve

Több ezer hitelesített szolgáltató

Több mint 50 ezer megadott projekt

9,6 a 10-ből a szolgáltatók átlagos értékelése

Milyen tapasztalatokkal rendelkeznek mások?

„Végre egy remek alkalmazás a szolgáltatásokra. Két projektet oldottam meg rajta keresztül, és mindig megtaláltam a megfelelő szakembert. Pozitív tapasztalatom van vele.“

„Meggyőzött a kiváló és egyértelmű szolgáltatás, az érdeklődők és az ügyfélszolgálat gyors reakciója. Csak így tovább.“

„Remek ötlet, nem egyszer veszett kárba az időm szakemberek és jó referenciák keresésével. Ez egy sokkal könnyebb mód. Az első ajánlatok nagyon gyorsan megérkeztek hozzám.“

A tavasz megállíthatatlanul közelít, és ez az az időszak, amit sokan otthonuk szépítésére használnak ki. Többé nem fog problémát okozni a szakképzett mesteremberek megtalálása, vagy a szakértők segítségének felkutatása. Elég, ha ingyenesen letölti a Wilio alkalmazást a telefonjára. Megbízását a www.wilio.hu weboldalra is feltöltheti. (X)