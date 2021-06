Elmarad a diMansions slágerzenei fesztivál

Előző írásunk

Az illyefalvi LAM Alapítvány felnőttképző programja keretében ötödik alkalommal szerveztek pálinkafőző tanfolyamot. Az évfolyam jövő héten áll a záróvizsga elé. A hagyományhoz híven a képzés befejezése előtt idén is megtartották a pálinkamustrát. A szemlén a hallgatók mutatták be főzeteiket, de profi pálinkafőző, a Madéfalváról érkezett Erőss Réka, a Transylvanian Elixir márkanéven forgalmazott pálinkákat előállító Erőss-főzde képviseletében is bemutatta néhány termékét.