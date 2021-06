Drónok a mezőgazdaságban

Az eseményen bemutatott drónt a marosvásárhelyi székhelyű Appia Drones cég biztosítja, a tudnivalókat Dósa József Géza falugazdász és Gálfi Áron robotikai mérnök ismerteti a jelenlévőkkel. Dósa előzetesben elmondta: „A dróntechnológiának kulcs­szerepe lesz az elkövetkező időszakban, mivel pár éven belül jelentős részben átveszik a földi gépek szerepét a növényvédelemben, de más területeken is. Most az AFIR-nál pályázni is lehet mezőgazdasági drón megvásárlására.”

A drónok számos területen alkalmazhatók a mezőgazdaságban. Alkalmasak nagy felbontású képek készítésére – korábban erre a feladatra repülőgépeket, helikoptereket használtak. A felvételek – melyek akár óránként is felvehetők – a precíziós gazdálkodás alapját képezhetik. A drónoknak szerepe lehet a mezőgazdasági károk felmérésében – legyen az vadak, természeti csapások által okozott kár –, segítségükkel pontosan beazonosítható a károsult terület, akár az elpusztított növények tőszáma is megállapítható. Felmérhető a kultúrák állapota is a drónok segítségével, megállapítható a kártevők, különböző betegségek jelenléte, de a tápanyagellátás hiányosságai is, így időben közbe lehet avatkozni a problémák elhárítása érdekében.

Végül, de nem utolsósorban a drónok kiválóan alkalmazhatók permetezések elvégzésére. Ez a lehetőség nagy távlatokat nyit a növényvédelemben, hiszen időjárási körülményektől függetlenül végezhetők el a kezelések. Az idei év jó példa: eddig nehéz volt elkapni azt az időszakot, amikor traktorra függesztett vagy vontatott, esetleg önjáró permetezőgépekkel lehetett az ázott földekre menni – mindez azonban egy drón számára nem jelent akadályt.