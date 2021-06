Hamarosan kiírásra kerülő uniós és hazai forrásokból finanszírozott pályázatokról tartanak ismertetőt Zágonban. Az eseményre június 10-én, csütörtökön 15 órától kerül sor a Mikes-Szentkereszty-kastély Gabonás termében. A fórumra Zágonból és a környékbeli településekről is várják az érdeklődőket. Az eseményt a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének falugazdászai szervezik, házigazda Kiss Gusztáv polgármester. Jelen lesz Könczei Casaba parlamenti képviselő, az alsóház mezőgazdasági bizottságának tagja is.

A gazdák körében a legnagyobb érdeklődésnek örvendő pályázatokat fogják ismertetni. Szó lesz a 6.1-es, fiatal gazdák vidéken való megtelepedésének támogatásáról. A 4.1-es intézkedés a gazdaságok korszerűsítésének támogatására vonatkozik, a 6.3-as keretében a kisgazdaságok kis összegű, 15 ezer eurós de minimis támogatására lehet pályázni. Ha igény van rá, további pályázati lehetőségeket is bemutatnak – például a 6.2-es és 6.4-es intézkedéseket (nem mezőgazdasági tevékenységek létrehozásának támogatása), a 4.2-es intézkedést (mezőgazdasági termékek feldolgozásának, meglévő feldolgozóegységek korszerűsítésének, újak létesítésének támogatása).

A gazdatalálkozót interaktívnak szánják, a lehetőségek bemutatását követően az előadók a mezőgazdasági termelők kérdéseire is válaszolnak. Ugyanakkor lehetőség lesz a gazdaságok SO-értékének helyben történő kiszámítására is. (Standard Output, SO – ez egy euróban megadott érték, mely minden mezőgazdasági terület, állatfaj, illetve állatkategória esetében egyedi. Egy farm teljes SO-értékének kiszámítása­kor összeadják a különböző, termesztett kultúrák SO-értékét, melyhez a vegyes farmoknál hozzájön még az állatok SO-értéke is. Az SO-értékkel mérhető egy gazdaság nagysága, termelőképessége.) Jó néhány pályázatnál elsődleges szempont az SO-érték, eszerint dől el, hogy egy gazdaság pályázhat-e támogatásra egy adott intézkedésnél. Aki szeretné saját gazdaságának SO-értékét megismerni, vigye magával az APIA-támogatások igényléséhez szükséges, a mezőgazdasági regiszterek alapján kiadott bizonyítványt – az SO kiszámításánál ugyanis csak azok a területek, állatok jönnek számításba, melyek szerepelnek a regiszterben, a zsebszerződések nem képezik alapját a számításnak.

Könczei Csaba képviselő a maga részéről az agráriumot érintő törvénykezés kezdeményezéseiről, a folyamatban lévő törvényalkotásról számol be, válaszol a jelenlévők kérdéseire, meghallgatja az esetleges, jogalkotásra vonatkozó ajánlásokat is.