Mindkét intézkedés pályázhatóságát türelmetlenül várják a háromszéki mezőgazdászok. Mivel a pályázati eligazítók végleges formája nem fog lényegesen különbözni az ideiglenes tartalmától, most a gazdaságok korszerűsítésének támogatására vonatkozó pályázati lehetőséget mutatjuk be részletesebben – hiszen lényeges változások vannak az előző évek pályázati feltételeihez képest. A gazdaságok korszerűsítése intézkedés nagyon népszerű volt a megyebeli gazdák körében, az elmúlt, 2014 és 2020 közötti vidékfejlesztési időszakban 75 nagy értékű pályázat után kaptak támogatást mezőgazdasági gépvásárlásra. Sokan közülük a maximális, 500 ezer euró értékű támogatást hívták le, mások kisebb értékben vásároltak gépeket. Ezeken kívül a megyéből nyolc szövetkezet pályázott sikeresen gépvásárlásra és nagy kapacitású raktárak építésére, ezeknél a vissza nem térítendő támogatás értéke 1,9 és 2 millió euró közötti.

A vidékfejlesztési hivataltól kapott információk szerint a pályázható összeg számottevő lesz ennél az intézkedésnél, összesen 760 millió euró kerül kiírásra idén és a jövő évben. A pályázati kiírás mindenképp júliusban esedékes, időpontja azonban még nem ismert. A kétéves átmeneti időszakban hattípusú alösszetevővel és külön pályázható keretekkel indul az intézkedés pályázhatósága. Habár még nem hivatalosak az alább felsorolt pályázható összegek, a vidékfejlesztési hivatal szakemberei szerint ezek a következők (elöl az alösszetevő száma):

– P4.1.1: egyszerű mezőgazdasági gép és öntözőberendezés vásárlása a növénytermesztésben és fölös víz lecsapolása, kivéve a zöldség- és burgonyatermesztő gazdaságokat – 125 millió euró

– P4.1.2 és P4.1.3: növénytermesztő és állattenyésztő farmok korszerűsítése, farmszintű termék-előkészítés és -feldolgozás megvalósítása, kivéve a zöldség- és burgonyatermesztést – 110 millió euró.

– P4.1.4: gépvásárlás fiatal gazdáknaka növénytermesztésben és állattenyésztésben – 75 millió euró

– P4.1.5 és P4.1.6: beruházások támogatása az állattenyésztő gazdaságokban a termelésben, a termékek marketingjében és azok előkészítésében (feldolgozás nélkül) – 240 millió euró (a hegyvidéki állattenyésztők számára 60 millió eurót különítettek el, pályázhatnak már működő és a pályázat útján létrejövő gazdaságok is)

– P4.1.7: beruházások a zöldségter­mesztő gazdaságokban, ideértve az üvegházakban való termesztést és a burgonyatermesztési beruházásokat is (termelési beruházások, előkészítés és marketing, gépek és öntözőberendezések vásárlása) – 100 millió euró; pályázhatnak már működő és a pályázat útján létrejövő gazdaságok is

– P4.1.8: beruházások támogatása a zöldségek előkészítésében, feldolgozásában és marketingjében, beleértve a burgonyát is – 50 millió euró; az intézkedésre csak a már működő gazdaságok pályázhatnak.

Alapfeltétel támogatásigénylésre a pályázó gazdaság nagysága, SO-értéke. A minimális gazdasági méret a 8000 euró SO, a fiatal gazdáknál a 12 ezer euró SO. A pályázni óhajtó fiataloknál a maximális gazdasági nagyság értéke 100 ezer euró SO. A hegyvidéki besorolás azon gazdaságokra érvényes, ahol a mezőgazdasági területek több mint 50 százaléka hegyvidéki zónában található, és a beruházás is hegyvidéki zónában valósul meg. Az intézkedésekre magánszemély nem pályázhat, engedélyes magánszemély (PFA), egyéni vállalkozás (II), családi vállalkozás, cég vagy részvénytársaság formájában lehet benevezni. Pályázhatnak továbbá a kutatóállomások, tanintézmények mellett mezőgazdasági társasok, közbirtokosságok, mezőgazdasági szövetkezetek és a termelői csoportok is.

Következő lapszámunkban visszatérünk a támogatás maximálisan igényelhető értékére a pályázó gazdaság méretének és az alösszetevő függvényében, a támogatás intenzitására (a kapható támogatás és az önrész arányára), valamint a pontszerzési lehetőségekre a hat különböző alösszetevőnél.